Fides o tem, zakaj je stavka zadnja možnost za rešitev težav v zdravstvu

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (Fides) je v sporočilu za javnost pojasnil, zakaj je stavka zanje zadnja možnost. "19. oktober ni dan upora proti eni vladi ali enemu ministru. Je zadnje in najbolj kritično opozorilo ob očitnih znakih dokončnega razpada javnega zdravstva," so zapisali.

Pojasnili so, da so strokovnim javnim opozorilom zadnja leta sledile številne obljube in hitre menjave: "V desetih letih je ministrstvo za zdravje vodilo 12 politikov, eden od njih celo dvakrat. Vsak z novimi idejami in predlogi reform, njihovo (ne)uresničevanje pa je podaljševalo čakalne dobe, povečevalo število prebivalcev brez osebnega zdravnika in dodatno zapletalo administracijo, ki leta 2022 ne zna povedati niti tega, koliko ljudi čaka na posege."

Poudarjajo, da bo ob starajočem prebivalstvu in ob že trenutnem pomanjkanju zdravnic in zdravnikov takšna učinkovitost odločevalcev dokončno izpraznila javne ambulante ter spremenila hitre in dostopne storitve v luksuzne, ki povprečnemu državljanu ne bodo dostopne.

Od države pričakujejo nov, evropsko primerljiv plačni sistem

"Bolniki in zdravniki smo žrtve istega sistema. Domače in mednarodne organizacije ocenjujejo in vse glasneje opozarjajo, da je trenutni plačni sistem neposredni vzrok životarjenja javnega zdravstvenega sistema, ki se kaže v vse slabši dostopnosti in kratenju pravice do zdravstvenega varstva kot ustavno zagotovljene pravice vseh državljank in državljanov," so zapisali.

V nadaljevanju so izpostavili, da zdravnice in zdravniki s 3.500 podpisi od države pričakujejo nov, evropsko primerljiv plačni sistem, ki bo v sistem privabil tisoč manjkajočih zdravnic in zdravnikov ter preprečil nadaljnji osip, povečal zanimanje za najzahtevnejše ter za zdravje državljank in državljanov nepogrešljive specializacije ter posledično zaustavil negativno spiralo razkroja javnega zdravstva na račun enotnega plačnega sistema.

Na stavko se pripravljajo že od začetka leta

Poudarjajo, da priprave na napoved stavke, ki jim kot skrajno sredstvo ostaja na voljo za uslišanje klica na pomoč k aktivnemu reševanju nevzdržnega stanja v javnem zdravstvenem sistemu, potekajo že od začetka leta, ko je bil po izredni konferenci Fidesa 28. januarja letos Glavni odbor preoblikovan v Glavni stavkovni odbor.

"Izredna letna konferenca, ki se je je udeležilo 200 zdravnic in zdravnikov, delegatov in članov sindikata kot tudi številnih nečlanov, je po dolgi in premišljeni razpravi sprejela težko, a nujno in odgovorno odločitev o napovedi splošne stavke. Temu bodo gotovo sledili prispevki o posameznih visokih plačah, pri katerih nikoli ne bo razloženo, koliko popoldanskih ur, noči in koncev tedna sta zdravnik ali zdravnica namesto z družino preživela s pacienti," so zapisali.

In dodali: "Pogromi nad celotnimi bolnišnicami se bodo nadaljevali iz tistih pisarn, kjer leta sedijo najbolj odgovorni, da se s prepotrebno krepitvijo osebja napake ne preprečujejo. Na družbenih omrežjih nas bodo ponovno podili v tujino tudi tisti, ki so še morda nedavno (ne)uspešno zahtevali bližnjice za prednostno oskrbo sebe in svojih bližnjih."

Izpostavljajo, da solze niso več dovolj za gašenje požara v zdravstvu

Izpostavili so še, da ne delijo spretnosti politikov za javno gnetenje resnice in kazanje s prstom na krivce. Operirajo pa "s številkami in izkušnjami, ki kažejo, da je "pregnetene resnice" dovolj ter da fraze in solze niso več dovolj za gašenje požara v zdravstvu".

"V Fidesu pričakujemo vabilo ministra za zdravje, ki mu je vlada včeraj odstopila v reševanje stavkovne zahteve Fides, na čimprejšnji začetek pogajanj o reševanju stavkovnih zahtev, predvsem v izogib stiskam zdravnikov in bolnikov, ki bi jih lahko stavka povzročila," so sklenili.