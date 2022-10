Pogajanja o zdravniških zahtevah zavita v tančico skrivnosti

Vladna stran ter sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides sta danes nadaljevala pogajanja o zdravniških zahtevah. Izjav za medije po koncu niso dajali, prav tako še ni znan termin naslednjega srečanja. Pogajanja o plačah v zdravstvu se bodo nadaljevala v sredo, ko se bodo srečali predstavniki vlade ter sindikatov zdravstva in socialnega varstva.

Predstavniki vlade in Fidesa so danes vnovič sedli za pogajalsko mizo, potem ko je vladna stran sindikalni v petek predstavila svoj predlog. Vsebine takrat niso razkrivali, saj so se dogovorili, da dokler pogajanja potekajo, o podrobnostih ne bodo govorili.

Po današnjem srečanju se ne predstavniki vlade ne predstavniki Fidesa pred novinarji niso ustavili. Kot gre razumeti, naj bi pred naslednjim krogom pogajanj, termin katerega sicer še ni znan, proučili danes izmenjane predloge.

"Dali smo nekaj plačnih razredov, kar pač zmoremo," je o izhodiščih v petek sicer povedal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in dodal zgolj še, da se predlog nanaša na vsa delovna mesta za zdravnike in zobozdravnike, pri čemer so za mlade zdravnike ponudili več.

Mladim zdravnikom največ štiri razrede več

Po neuradnih informacijah STA naj bi vlada slednjim ponudila največ štiri, večinoma pa tri plačne razrede več. Tisti zdravniki specialisti, ki so trenutno najvišje na plačni lestvici, pa bi dobili en plačni razred, a bi se odprla možnost napredovanja nad sedanjo najvišjo uvrstitev v 57. plačni razred. Pri tem naj bi bil v vse predlagane višje uvrstitve po neuradnih informacijah že vključen en plačni razred, dogovorjen s plačnim dogovorom za vse sindikate javnega sektorja.

Zdravniki in zobozdravniki sicer zahtevajo izstop iz enotnega sistema plač v javnem sektorju, a po besedah ministra to za vlado ni sprejemljivo. Predsednik Fidesa Konrad Kuštrin je v petek na vprašanje, ali so se pripravljeni pogajati znotraj enotnega plačnega sistema, odgovoril, da "če se ne bi bili pripravljeni pogajati, sploh ne bi bili tu" in da so "vse možnosti odprte". Zdravniška stavka je sicer napovedana za prihodnjo sredo.

Izhodišča za plačno skupino E1, torej zdravnike in zobozdravnike, so pred sredinimi pogajanji želeli tudi sindikati zdravstva in socialnega varstva. Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič je za STA potrdila, da so jih prejeli in da bodo do torka pripravili protipredlog.