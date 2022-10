Pogajanj ne komentirajo. Bešič Loredan: Da ne peremo perila in se ne blatimo v javnosti.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Vse, kar si želi vlada, je, da se pogovarjamo brez stavke, da so pacienti oskrbljeni. In ko ves sistem dela, se mi v ozadju trdo pogovarjamo," je še dejal minister Bešič Loredan. Foto: STA

Vladna stran je sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides na današnjih pogajanjih predstavila svoj predlog. Kot je pojasnil predsednik Fidesa Konrad Kuštrin, se bodo do njega opredelili do ponedeljka, ko bodo nadaljevali pogajanja. Vsebine vladnega predloga pa danes niso razkrili.

Kuštrin je namreč pojasnil, da so se dogovorili, da dokler pogajanja niso končana, o podrobnostih ne bodo govorili.

Na vprašanje, ali so se pripravljeni pogajati znotraj enotnega plačnega sistema, je odgovoril, da "če se ne bi bili pripravljeni pogajati, sploh ne bi bili tu" in da so "vse možnosti odprte".

Vlada vztraja: Izstop iz enotnega plačnega sistema nesprejemljiv

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je ob tem ponovil, da izstop katerekoli skupine iz enotnega plačnega sistema za vlado ni sprejemljiv. Se je pa pripravljena pogajati.

Pri tem je poudaril, da je zdravstvo za vlado celota in da je treba plače v zdravstvu urediti. Pričakuje trda pogajanja s Fidesom, a verjame, da je kompromis mogoč.

Dali so, "kar pač zmorejo"

"Dali smo nekaj plačnih razredov, kar pač zmoremo," je o izhodiščih povedal Bešič Loredan in dodal zgolj še, da se predlog nanaša na vsa delovna mesta za zdravnike in zobozdravnike, pri čemer so za mlade zdravnike ponudili več.

O podrobnostih vladnega predloga tudi minister za zdaj ni želel govoriti, "da se ne blatimo v javnosti, da ne peremo perila", da imajo bolniki oskrbo, ki jo potrebujejo.