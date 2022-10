Bešič Loredan: Preverjamo učinkovitost dela zdravnikov; v belih haljah zadržani

Na ministrstvu za zdravje trenutno pridobivajo podatke, koliko kateri zdravniki različnih specialnosti dejansko opravijo. Pri tem se bodo osredotočili na to, koliko ambulantnih pregledov, prvih in kontrolnih, koliko operacij in posegov je posamezni zdravnik opravil v zdravstveni ustanovi.

Na ministrstvu za zdravje trenutno pridobivajo podatke, koliko kateri zdravniki različnih specialnosti dejansko opravijo. Pri tem se bodo osredotočili na to, koliko ambulantnih pregledov, prvih in kontrolnih, koliko operacij in posegov je posamezni zdravnik opravil v zdravstveni ustanovi. Foto: STA

Zdravnik specialist z od petimi do sedmimi leti delovne dobe bi za svojo osnovno opravljeno dejavnost v sistemu moral po mnenju ministra prejemati dve povprečni neto plači in biti za dodatno opravljeno delo nagrajen z variabilnim deležem, je Bešič Loredan odgovoril na vprašanje, kakšna bi po njegovem mnenju morala biti zdravniška plača.

"Ali pa bi mu bila ta plača sorazmerno odvzeta, če ne opravlja tistega, kar bi moral v nekem osemurnem delovniku narediti," je poudaril ter dodal, da bi bila dežurstva in pripravljenost na delo ovrednotena posebej. Koliko bi bilo ovrednoteno delo zdravnika po od 20 do 25 letih kariere, ki je v sistemu javnega zdravstva uspešno izpolnil vse svoje obveznosti, pa je, kot pravi minister, stvar pogajanj s sindikati in plačnikom.

"Poklic zdravništva in odgovornost, ki jo nosimo, sta vendarle težko primerljiva s preostalimi poklici v javni upravi. To razvite države vedo. A zdravnik, ki je dobro plačan, mora na koncu pokazati tudi svoje rezultate in sprejeti, da so ti rezultati sledljivi, primerljivi z zahodnim svetom," je poudaril.

Doslej takega preverjanja še ni bilo

Sistema za spremljanje učinkovitosti dela zdravnikov trenutno v Sloveniji ni, a na ministrstvu želijo to spremeniti. Po besedah Bešiča Loredana se s tem intenzivno ukvarjajo in trenutno pridobivajo podatke, koliko kateri zdravniki različnih specialnosti v resnici opravijo. Pri tem se bodo osredotočili na to, koliko ambulantnih pregledov, prvih in kontrolnih, koliko operacij in posegov je posamezni zdravnik opravil v zdravstveni ustanovi.

"To bomo primerjali z vsemi ustanovami in dobili neka izhodišča, s katerimi bomo potem na ministrstvu skupaj s plačnikom (ZZZS), pa seveda z zdravniki, našli kriterije za objektivno ugotavljanje učinkovitosti dela," je pojasnil. Podatke bodo po njegovih napovedih zbrali do konca meseca.

Zdravniki zadržani

Kot je mogoče razumeti, so v zdravniških vrstah do tega zadržani. "Večkrat smo že dobili poziv Fidesa, da se moramo o tem pogovoriti, da moramo izbrati pravilno metodologijo. S tem se strinjamo, a želimo najprej pridobiti objektivne podatke, jih predebatirati in na podlagi tega nato poiskati pravo pot v dobrobit pacienta oziroma uporabnika zdravstvenega sistema," je poudaril.

V sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije se medtem pripravljajo na stavko, napovedano za 19. oktober. Zahtevajo izstop in enotnega sistema plač v javnem sektorju, čemur pa vladna stran nasprotuje in bo pri tem stališču vztrajala, je napovedal minister.

Zdravniki med drugim opozarjajo na plačna nesorazmerja, ki so nastala po novembra lani sklenjenem dogovoru, ki je delu zaposlenih v zdravstveni negi prinesel višje plače. Kot je poudaril Bešič Loredan, medicinska sestra, ki ni odgovorna nosilka zdravstvene dejavnosti, nikjer na svetu nima višje plače kot zdravnik, kar se je ponekod zgodilo po novembrskem dvigu plač. "Zdravnik specialist, ki je nosilec odgovornosti, mora biti za to tudi ustrezno nagrajen, ta plačna razmerja morajo biti jasna," je poudaril.

Vladni protipredlog za pogajanja o stavkovnih zahtevah Fidesa, njegovih podrobnosti minister ni želel pojasnjevati pred petkovim srečanjem s Fidesovimi sindikalnimi predstavniki, naj bi bil tako "poskus uravnoteženja nesorazmerij". Napovedal je, da bodo šli naproti vsem skupinam zdravnikov, pri tem pa bodo merili "veliko bolj na skupino mladih zdravnikov in specialistov". Opredelili se bodo tudi do največje skupine, torej do skoraj 50 odstotkov zdravnikov, ki trenutno dosegajo plačni strop za uslužbence v javnem sektorju v 57. plačnem razredu.

Ves pogovor z ministrom za zdravje, v katerem je med drugim spregovoril tudi o skrajševanju čakalnih dob, prenovi zdravstvenega sistema in obvladovanju epidemije covid-19, bo STA predvidoma objavila konec tedna.