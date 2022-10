Fides: Stavka ni ultimat, temveč klic zdravnic in zdravnikov na pomoč

"Zdravništvo ostaja enotno v svoji zahtevi po izstopu iz enotnega plačnega sistema, kar je izrazilo s prek 3.600 podpisi peticij. Kot odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti s konstruktivnimi protipredlogi v pogajalskem procesu pristopamo k reševanju stavkovnih zahtev. Stavka ni ultimat, temveč klic zdravnic in zdravnikov na pomoč," so danes v sporočilu za medije zapisali v Fidesu.

Cilj zdravništva niso obliži, ki bi odprli nove rane, temveč nov plačni sistem, v katerem bo delo zdravnikov in zobozdravnikov ustrezno ovrednoteno in cenjeno, kar je predpogoj, da ohranimo delujoč javni zdravstveni sistem in v njem obdržimo ter privabimo manjkajoče zdravnike in zobozdravnike, še sporočajo iz Fidesa.

Brez vzpostavitve konkurenčnih delovnih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih bo šel razkroj javnega zdravstvenega sistema svojo pot, so še navedli. Z odlašanjem bo škodo v javnemu zdravstvenemu sistemu, ki temelji na prizadevanjih vseh zaposlenih, še posebej na strokovnosti in pripadnosti slovenskih zdravnic in zdravnikov, težko popraviti.

"Takrat ne bodo stavkale zdravnice in zdravniki. Kdo bo takrat stavkal za bolnike?" se sprašujejo.

Ko bomo vsi, tudi vlada, iskreno zasledovali isti cilj in intenzivno delali na njem, bomo na pravi poti začetka reševanja javnega zdravstvenega sistema, še menijo v Fidesu.