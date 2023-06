Plenković in Golob skupaj na falconu: "Hvala slovenskemu premierju za gesto"

Predsednik vlade Robert Golob in hrvaški kolega Andrej Plenković sta danes z vladnim letalom falcon skupaj odpotovala v Moldavijo, kjer se udeležujeta drugega vrha Evropske politične skupnosti. V ospredju vrha bosta varnost in energetika, tudi spričo ruske agresije na Ukrajino.

Hvala predsjedniku @vladaRS Robertu Golobu na gesti🛩! Zajedno smo otputovali na summit @EPCMoldova na kojem ćemo raspraviti o političkim i sigurnosnim izazovima pred Europom te potvrditi daljnju podršku #Ukraine. Gradimo dobrosusjedske i prijateljske odnose 🇭🇷🤝🇸🇮. pic.twitter.com/uUfMTGugi7 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) June 1, 2023

"Hvala slovenskemu predsedniku vlade Robertu Golobu za gesto. Skupaj smo odpotovali na vrh Evropske politične skupnosti v Moldaviji, kjer bomo razpravljali o političnih in varnostnih izzivih, s katerimi se sooča Evropa, in potrdili nadaljnjo podporo Ukrajini," je ob fotografiji z Golobom na Twitterju zapisal Plenković. Dodal je, da se s tovrstnimi potovanji gradijo dobri sosedski in prijateljski odnosi.

Skupna potovanja politikov niso nič novega

Voditelji 27 članic EU, 20 drugih evropskih držav in predsedniki vseh treh osrednjih institucij EU naj bi se na današnjih pogovorih v Moldaviji po napovedih osredotočili na mir in varnost, energetsko odpornost in zeleni prehod ter povezljivost v Evropi. Pomemben del razprave bo zaznamovala vojna v Ukrajini in z njo povezana energetska kriza v Evropi.

Skupna potovanja politikov sicer niso nič novega. Zaradi tehničnih težav falcona je namreč v začetku maja predsednica republike Nataša Pirc Musar po kronanju Karla III. iz Londona domov odpotovala s slovaškim vladnim letalom. Letela je do Bratislave, iz slovaškega glavnega mesta pa se je nato v Ljubljano peljala z avtomobilom.