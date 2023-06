Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier Robert Golob bo na vrhu sodeloval na okrogli mizi s področja energetike in povezljivosti. Foto: Bojan Puhek

Voditelji okoli 50 evropskih držav in institucij EU se bodo v Moldaviji zbrali na drugem vrhu Evropske politične skupnosti, v ospredju katerega bosta varnost in energetika, tudi zaradi ruske agresije na Ukrajino. Prihod voditeljev iz vse Evrope v Kišinjev po navedbah virov pri EU pošilja močno sporočilo Rusiji, pa tudi Moldaviji.

Voditelji 27 članic Evropske unije, med njimi premier Robert Golob, 20 drugih evropskih držav in predsedniki vseh treh osrednjih institucij EU se bodo na današnjih pogovorih v moldavski prestolnici osredotočili na mir in varnost, energetsko odpornost in zeleni prehod ter povezljivost v Evropi.

Sporočilo Moskvi, podpora Moldaviji

Pomemben del razprave bo tako zaznamovala vojna v Ukrajini, ki je med drugim povzročila energetsko krizo v Evropi. Na področju energetike se bodo voditelji osredotočili na izmenjavo dobrih praks in okrepitev sodelovanja. Pri povezljivosti pa gre tako za izboljšanje energetskih in prometnih povezav med državami kot tudi okrepitev povezav med ljudmi.

To, da se bo skoraj 50 evropskih voditeljev zbralo v Moldaviji, po navedbah uradnikov EU obenem pošilja močno sporočilo Moskvi, potem ko je ta februarja lani sprožila agresijo na Ukrajino.

Prav tako pa je to pomemben izraz podpore Kišinjevu, ki se je zaradi ruske agresije na Ukrajino znašel pod velikim pritiskom.

Pomen diplomatske podpore, ki jo v luči varnostnih razmer v regiji predstavlja srečanje v Kišinjevu, je pred vrhom poudarila tudi gostiteljica srečanja, moldavska predsednica Maia Sandu. Obenem bo vrh priložnost, da njena država potrdi zavezanost reformam, ki jih izvaja, da bi se v bližnji prihodnosti pridružila Evropski uniji.

Golob na okrogli mizi o energetiki

Premier Golob bo na vrhu sodeloval na okrogli mizi s področja energetike in povezljivosti, ob robu vrha pa ima predvideni tudi bilateralni srečanji s predsednico Kosova Vjoso Osmani in predsednikom Črne gore Jakovom Milatovićem, so sporočili iz premierjevega kabineta.