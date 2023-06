Na severu Kosova tudi danes protesti, razmere za zdaj mirne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbi na severu Kosova danes nadaljujejo proteste proti začetku dela novoizvoljenih županov, etničnih Albancev, v občinah z večinsko srbskim prebivalstvom. Razmere pred občinskimi poslopji v Zvečanu, Leposaviću in Zubinem Potoku so za zdaj mirne. Medtem se na družbenih omrežjih širi sporočilo Albancem na Kosovu, naj se udeležijo "marša na sever".

Kosovska policija je prebivalce pozvala, naj te pozive ignorirajo, in poudarila, da je sama sposobna zagotoviti varnost vseh državljanov. "Krožijo obvestila različnih posameznikov in profilov, ki pozivajo albanske državljane k udeležbi na domnevno množičnem protestu danes ob 12. uri v Južni Mitrovici, domnevno z namenom pohoda proti severu države," je sporočila kosovska policija.

Ob tem je pojasnila, da gre po oceni varnostnih institucij dejansko za sumljive profile ter zlonamerne objave v škodo državljanov in interesov Kosova. Policija je dodala, da sicer cenijo sodelovanje in podporo državljanov pri ohranjanju miru in stabilnosti v državi, poroča srbski spletni portal televizije N1.

Da so pozivi k protestu v južnem delu Kosovske Mitrovice s ciljem pohoda na sever nepotrebni in da ne pomagajo Kosovu ter da naj se državljani ne zmenijo zanje, je dejal tudi kosovski notranji minister Xhelal Svecla, navaja kosovski portal Kossev.

Za varnost v mestu skrbijo pripadniki Kforja

V občinah Zvečan, Leposavić in Zubin Potok se medtem danes nadaljujejo protesti tamkajšnjih Srbov. Za zdaj povsod potekajo mirno. V Zvečanu pripadniki Natove misije na Kosovu Kfor niso razporejeni le okoli občinskega poslopja, ki je še vedno ograjeno z bodečo žico, temveč tudi v več drugih delih mesta.

Foto: Reuters

Zaposleni na občini Zvečan so danes pred žico simbolično postavili mizo s seznamom zaposlenih. Ti so se nanj podpisali, kot da bi prišli v službo. Protestnikom sta se danes zjutraj pridružila tudi prvaka stranke Srbska lista Goran Rakić in Igor Simić. Protesta se v delovnih uniformah udeležujejo tudi zaposleni v rudniku Trepča-Crnac iz Leposavića, ki naj bi jih kosovska policija ovirala pri delu.

Zaostrene razmere v Zvenčanu

Več sto Srbov se je v ponedeljek zbralo pred občinskimi poslopji v Zvečanu, Leposaviću in Zubinem Potoku, kjer so zahtevali umik kosovske policije ter novoizvoljenih županov teh občin, etničnih Albancev. Pred tem se sicer Srbi na severu Kosova aprila v znak protesta niso udeležili lokalnih volitev.

Razmere so se zaostrile zlasti v Zvečanu, kjer so posredovale sile Kforja. Pri tem je bilo ranjenih najmanj 30 pripadnikov Kforja in več kot 50 srbskih protestnikov. V luči nasilja je Nato napovedal, da bo na Kosovo poslal okoli 700 dodatnih pripadnikov. Trenutno je sicer na Kosovu v okviru misije Kfor že nameščenih približno 3.800 vojakov.

Foto: Reuters

Na poti na Kosovo dodatne enote Nata

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je danes na neformalnem zasedanju zunanjih ministrov zavezništva v Oslu izjavil, da so dodatne enote na poti na Kosovo. Obenem je poudaril, da to ne pomeni opustitve iskanja politične rešitve konflikta. Znova je tudi obsodil ponedeljkovo nasilje nad pripadniki Kforja.

Kosovska predsednica Vjosa Osmani je medtem danes na vrhu Evropske politične skupnosti v moldavski prestolnici Kišinjov izjavila, da so Srbija in kriminalne strukture odgovorne za izbruh nasilja na Kosovu. Po njenih besedah Srbija ne pripada evropski skupnosti narodov in je le "satelit Rusije". Zatrdila je tudi, da med vrhom ne načrtuje srečanja s srbskim kolegom Aleksandrom Vučićem, poroča kosovski portal Kosovo online.