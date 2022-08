Šef Ukoma sedi na dveh stolih: bi moral odstopiti z mesta direktorja nevladne organizacije?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Direktor Ukoma Dragan Barbutovski je obenem tudi direktor in soustanovitelj neprofitne organizacije Evropa misli. Foto: STA

Na družbenih omrežjih so se pojavili očitki, da se je Dragan Barbutovski kot direktor Urada vlade za komuniciranje in obenem direktor zavoda Evropa misli, središče evropskih idej, znašel v konfliktu interesov. Pri Barbutovskem smo zato preverili, ali res sedi na dveh stolih in bi zato moral odstopiti z mesta direktorja nevladne organizacije Evropa misli.