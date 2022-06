Golob na službeno pot v Bruselj odpeljal tudi otroke

"Funkcija predsednika vlade zahteva precejšnja prilagajanja zasebnega in službenega življenja. Zaradi številnih poti v tujino bo predsednik vlade občasno na pot vzel tudi družinske člane," so sporočili iz Urada vlade za komuniciranje.

Včeraj se je Siol.net na vlado obrnil z vprašanji, ali so resnične govorice, da je predsednik vlade Robert Golob na službeno pot odpeljal tudi svoje otroke. Odgovora (še?) nismo prejeli, se je pa Urad vlade za komuniciranje odzval prek Twitterja.

Vsi stroški, od nastanitve do letalskih vozovnic, se vodijo ločeno in jih predsednik vlade poravnava sam. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 26, 2022

"Funkcija predsednika vlade zahteva precejšnja prilagajanja zasebnega in službenega življenja. Zaradi številnih poti v tujino bo predsednik vlade občasno na pot vzel tudi družinske člane," so zapisali pri Ukom in dodali, da so se vsi stroški, od nastanitve do letalskih vozovnic, vodili ločeno in jih je predsednik vlade poravnaval sam.

Na dodatna vprašanja uporabnikov Twitterja pa je odgovarjal kar v.d. direktorja Ukoma Dragan Barbutovski.

Predsednik vlade se je udeležil vrhunskega srečanja predsednikov držav ali vlad EU, znano kot Evropski svet #EUCO. Zasedanje poteka vedno v Bruslju na povabilo @eucopresident.

Potoval je z redno linijo. Stroške za otroke je poravnal sam.

Cene kart preverite na @FlyingBrussels. — Dragan Barbutovski (@DraganBrBr) June 26, 2022

Kot smo zapisali: “Vsi stroški, od nastanitve do letalskih vozovnic, se vodijo ločeno in jih predsednik vlade poravnava sam.” — Dragan Barbutovski (@DraganBrBr) June 26, 2022

Novozelandska predsednica vlade se je septembra 2018 zasedanja generalne # skupščine OZN udeležila s trimesečno hčeri Neve Te Aroha: https://t.co/w4Aj3XWcUT — Dragan Barbutovski (@DraganBrBr) June 26, 2022

Predsednik vlade se je v petek zvečer udeležil sprejema za Slovence, zaposlene v evropskih institucijah. Tukaj naša objava: https://t.co/yUNMex0AEY — Dragan Barbutovski (@DraganBrBr) June 26, 2022