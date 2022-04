Kmetijski minister Podgoršek odstopil s položaja #video

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in kandidat stranke NSi za poslanca v DZ Jože Podgoršek je po aferi s plačilom nastanitve v Bohinju odstopil s položaja. Kot je dejal v izjavi za javnost, odstopa izključno zaradi prepozno plačanega računa, s tem pa sprejema odgovornost za to dejanje. "To je dejstvo in ga obžalujem," je zatrdil.

Minister se je za odstop odločil, potem ko je imel v zadnjih dneh težave s pojasnjevanjem, kdo je plačal njegovo nastanitev v Bohinju januarja letos. Po besedah predsednika NSi Mateja Tonina, ki je prav tako stopil pred medije, Podgorškov odstop kaže na politično kulturo.

Podgoršek: Gre za vnaprej zrežiran proces proti meni in moji družini

"Očitno se nekateri zelo trudijo z izdajanjem in popravljanjem množice računov, da bi me očrnili. V teh dneh sem namreč pridobil različne verzije računov iz hotela, o namenu katerih lahko le ugibam. Očitno obstajata dva različna računa, na dve različni imeni z različnimi zneski, za isto opravljeno storitev nočitve v hotelu," je poudaril. "Poskus izsiljevanja sem prijavil kriminalistični policiji, predal sem jim vso dokumentacijo, primer že preiskujejo," je še povedal Podgoršek.

"S soprogo sva bivala za aranžma 800 evrov, ki sva ga poravnala sama, za kar sva prejela tudi račun. Ta je bil izdan na podlagi prejete ponudbe hotela, ki je bil izdan na moje ime in poslan na moj elektronski račun. Račun, ki ste ga objavili mediji je izstavljen na drugo ime in v znesku 587 evrov. S tem računom sam nimam nič. V teh dneh sem pridobil različne verzije računov iz hotela za dodaten storitve, ki sva jih s soprogo poravnala z gotovino ob odhodu. Na istem računu so popravljene postavke računa in plačnik. To dokazuje, da gre za vnaprej zrežiran proces proti meni in moji družini," je še pojasnil Podgoršek in dodal, da njegov odstop ne pomeni, da so gorenjski kmetje ostali sami: "Uporabil bom vsa sredstva, da jih zaščitim."

Spomnimo

Spletni portal Necenzurirano je konec preteklega tedna poročal, da Podgoršek po januarskem dopustovanju v hotelu Bohinj ob odhodu ni poravnal računa v višini 800 evrov. Podgoršek je v petkovi izjavi za medije zatrdil, da so se v hotelu dogovorili, da mu račun pošljejo po pošti, ker se jima je z ženo mudilo, a da ga ni prejel, dokler jih aprila ni pozval, naj mu ga pošljejo. Da nastanitve nista plačala, naj bi z ženo ugotovila šele 7. aprila, na dan, ko so ju o tem spraševali novinarji.

Po včerajšnjem poročanju medijev je ministrov račun poravnala kmetijska družba KŽK, ki toži kmetijski sklad, ker ji je predčasno odpovedal pogodbo za zakup državnih zemljišč, saj naj bi jih protizakonito oddajala v podzakup nekaterim gorenjskim kmetom. KŽK je bila do nedavnega v lasti kriptomilijonarja Damiana Merlaka, ki je tudi lastnik hotela Bohinj.

Podgoršek je v kratkem telefonskem pogovoru za spletni portal N1 včeraj zanikal, da bi mu kdo drug plačal oddih in da bi zahteval stornacijo, podrobneje pa dogajanja ni želel komentirati. Včeraj se je na objave v medijih odzval tudi Tonin, ki je dejal, da je Podgoršek žrtev izsiljevanja kmetijske družbe KŽK.

Podgoršek je v vlado premierja Janeza Janše vstopil kot kandidat stranke DeSUS, a je stranka pozneje iz koalicije izstopila, sam pa položaja ministra kljub temu ni zapustil. Januarja letos je sporočil, da bo na državnozborskih volitvah, ki bodo ta konec tedna, kandidiral na listi NSi.