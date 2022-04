Podgoršek žrtev izsiljevanja družbe KŽK, ki jo je že prijavil policiji

Spletni portal Necenzurirano je konec minulega tedna poročal, da Podgoršek po januarskem dopustovanju v hotelu Bohinj ob odhodu ni poravnal računa v višini 800 evrov. Podgoršek je v petkovi izjavi za medije zatrdil, da so se v hotelu dogovorili, da mu račun pošljejo po pošti, ker se jima je z ženo mudilo, a da ga ni prejel, dokler jih aprila ni pozval, naj mu ga pošljejo. Da nastanitve nista plačala, naj bi z ženo ugotovila šele 7. aprila, na dan, ko so ju o tem spraševali novinarji.

Po današnjem poročanju medijev je ministrov račun poravnala kmetijska družba KŽK, ki toži kmetijski sklad, ker mu je predčasno odpovedal pogodbo za zakup državnih zemljišč, saj naj bi jih protizakonito oddajal v podzakup nekaterim gorenjskim kmetom.

"Minister ni nikoli izrazil želje ali namere, da bi stroške bivanja poravnal osebno, to je storil šele štiri mesece kasneje po izbruhu medijske afere in potem, ko je od hotela zahteval, da že plačani račun stornirajo," so v KŽK med drugim zapisali v današnjem sporočilu za javnost, poroča Dnevnik. V KŽK so dodali, da so pokrili stroške, ob tem pa zatrdili, da v zameno niso ne zahtevali ne dobili nobenih njegovih uslug ali privilegijev.

KŽK je bila do nedavnega v lasti kriptomilijonarja Damiana Merlaka, ki je tudi lastnik hotela Bohinj. V KŽK po poročanju Necenzurirano zatrjujejo, da Podgoršek v zgodbi ne govori resnice in da naj bi od hotela zahteval, da račun, ki ga je že poravnal KŽK, stornirajo.

Podgoršek je v kratkem telefonskem pogovoru za spletni portal N1 danes zanikal, da bi mu kdo drug plačal oddih in da bi zahteval stornacijo, podrobneje pa ni želel komentirati.

Podgoršek še vedno uživa zaupanje Tonina

Na današnje poročanje se je v izjavi za medije odzval predsednik NSi Matej Tonin. Kot je dejal, je Podgoršek, s katerim je govoril v ponedeljek, "žrtev izsiljevanja KŽK". Zadevo je po besedah Tonina tudi prijavil policiji in trenutno poteka predkazenski postopek.

"To podjetje in ta skupina okrog KŽK je neupravičeno želela gorenjskim kmetom zaračunati 100 tisoč evrov, minister Podgoršek se je temu uprl in danes lahko spremljamo to dramo in izsiljevanje. Ampak počakajmo, da bodo organi pregona opravili svoje in potem bomo lahko delali zaključke," je dejal Tonin in dodal, da Podgoršek še vedno uživa njegovo zaupanje.

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so v petek za STA pojasnili, da so prejeli prijavo, ki se nanaša na KŽK, ministra za kmetijstvo in sklad. "V predhodnem preizkusu, v okviru katerega se preveri, ali obstaja sum kršitev iz pristojnosti komisije, in na podlagi tega odloči o (ne)uvedbi preiskave, bo komisija preverila tudi navedbe iz javnih objav," so zapisali.