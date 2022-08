SDS: Zahtevamo izločitev novinarja, ki dela za medijskega tajkuna Odlazka

Zakon o parlamentarni preiskavi določa, da v komisiji ne sme sodelovati strokovni sodelavec, če je bil sam odgovorna oseba v organu ali pravni osebi, katere dejavnost se preiskuje, v času, na katerega se nanaša preiskava, so zapisali v SDS. Modic pa je po njihovem mnenju v konfliktu interesov.

Modic je direktor in soustanovitelj podjetja Providenta

Modic je direktor in soustanovitelj podjetja Providenta, d. o. o., novinar portala Necenzurirano.si, direktor TM, Medijska produkcija in svetovanje, s. p. Kot novinar in direktor podjetja je sodeloval s spletnim portalom siol.net, ki je v lasti podjetja TSmedia, to pa je v lasti Telekoma Slovenije, ki je družba v državni lasti. Predmet preiskav preiskovalne komisije bo med drugim prav poslovanje podjetja Telekom Slovenije in posledično podjetja TSmedia, navajajo v SDS.

Zapisali so tudi, da portal Necenzurirano spada pod okrilje "medijskega tajkuna" Martina Odlazka, in dodali, da so se po poročanju medijev pojavljale tudi finančne in vsebinske povezave med omenjenim portalom in državnimi podjetji, med drugim tudi z GEN-I, ki ga je vodil sedanji premier Robert Golob.

SDS: Obstaja velika verjetnost, da se v predmetni preiskovalni komisiji znajde kot priča ali preiskovanec

"Glede na navedeno obstaja velika verjetnost, da se lahko Tomaž Modic zaradi sodelovanja z državnimi podjetji znajde kot priča ali preiskovanec v predmetni preiskovalni komisiji," so zapisali v SDS. Zato zahtevajo njegovo izločitev.

Pogodba za sodelovanje v komisiji s Tomažem Modicem je bila sklenjena 29. junija, in sicer za strokovno pomoč predsednici preiskovalne komisije Mojci Šetinc Pašek pri vodenju parlamentarnih preiskav in vsebinskem razreševanju predmeta parlamentarne preiskave za čas od 1. avgusta 2022 do prenehanja dela preiskovalne komisije.