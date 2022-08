Bešič Loredan o stanju in izzivih v slovenskem zdravstvu

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, v. d. generalnega direktorja direktorata za digitalizacijo v zdravstvu Alenka Kolar in v. d. direktorja urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Aleš Šabeder so na današnji novinarski konferenci predstavili stanje v zdravstvu in izzive, s katerimi se ministrstvo spoprijema na področju podatkov, ki so osnova za izboljšanje upravljanja ter vodenje čakalnih seznamov in čakalnih dob.

Novinarska konferenca Ministrstva za zdravje: Izzivi za dvig kakovosti podatkov čakalnih seznamov. https://t.co/yXzqb8L8Pz — Ministrstvo za zdravje (@MinZdravje) August 5, 2022

Da bi lažje predvideli, kaj zdravstveni sistem čaka v prihodnjih letih, so na ministrstvu pripravili analizo opravljenih zdravstvenih storitev v obdobju od 2020 do 2021. V izvedbeni fazi akcijskega načrta, to je analize podatkov, je ministrstvo ugotovilo, da prihaja do številnih odstopanj, ki onemogočajo primerjavo podatkov in natančno oceno števila čakajočih na posege.

Na novinarski konferenci so prestavili naslednje ugotovitve analize podatkov:

- pacienti imajo izdanih več napotnic pri različnih izvajalcih,

- 20 odstotkov pacientov sploh ne pride na naročen pregled,

- pacienti želijo biti obravnavani pri točno določenem zdravniku ali pa se za obisk ne odločijo zaradi dopustov.

Največja težava slovenskega zdravstva so čakalne vrste. Bo ministru z ekipo uspelo temu narediti konec?

"Želim si, da bi čez mesec dni ponovili novinarsko konferenco in lahko rekli, da imamo ažurirane čakalne sezname, vemo, koliko ljudi čaka, in da imamo rešitve za naprej. Da se nam nikoli več ne zgodi to, kar se dogaja zdaj, in sicer da ne vemo, koliko ljudi čaka," je pojasnil minister Bešič Loredan. Ob tem je omenil sestanek s predsednico zdravniške zbornice, češ da bo treba začeti sodelovati z VZS. "Brez tega, da se stroka opredeli do VZS-šifrantov, ne moremo imeti opredeljenih čakalnih seznamov," je poudaril Bešič Loredan.

"Čakalne vrste so odgovornost pacientov, zdravnikov in izvajalcev in ne nazadnje ministrstva za zdravje," je poudarila Alenka Kolar. Po besedah Bešič Loredana se te odgovornosti zavedajo in prav zato se tudi e-Zdravje z NIJZ seli na ministrstvo za zdravje, predvsem v operativnem oziroma izvajalskem smislu, podatkovna baza pa ostaja na NIJZ.

"Presenetilo me je, kako je možno, da v e-sistemu prihaja do toliko napak, da imajo posamezniki neke napotnice za enako storitev, kako je možno, da imamo negativno vrednost pri kontrolnih pregledih. V sistemu so luknje, ki jih ne bi smelo biti, in temu bomo prišli do dna," je povedal zdravstveni minister in nadaljeval: "Z merljivimi podatki želimo urediti zdravstveni sistem in končni rezultat bo, kot smo že napovedali, zdravstvena reforma."