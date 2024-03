Ministrica: v bolnišnicah brez težav še vsaj do konca marca

Predstavniki ministrstva za zdravje z ministrico Valentino Prevolnik Rupel na čelu so se v sklopu rednih srečanj znova sestali z direktorji bolnišnic. Ti so poročali, da zaradi umikov soglasij zdravnikov za nadurno delo do konca marca ne bodo imeli večjih težav, bodo pa odpadale nekatere elektivne storitve, je po sestanku povedala ministrica.

V vseh bolnišnicah so po besedah ministrice Prevolnik Rupel upoštevali usmeritve, ki jih je pripravila vlada. Delo so tako organizirali na druge načine - v izmenah in ob stalni pripravljenosti. "Tako da o težavah vsaj za mesec marec iz bolnišnic niso poročali," je poudarila.

Dogovorili so se, da se bodo še naprej redno srečevali. Ponovno se bodo predvidoma sestali okoli 20. marca - takrat bodo že znani urniki in razporedi za april. Če bi v času do prihodnjega srečanja prišlo do nepredvidenih situacij, pa bodo vodstva bolnišnic ministrstvu nemudoma poročala.

Po besedah ministrice v bolnišnicah upoštevajo vladni odlok o opravljanju zdravniške službe v času stavke, za katerega je zdravniški sindikat Fides na ustavno sodišče v ponedeljek vložil pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti. Premier Robert Golob je sicer v začetku tedna pojasnil, da vlada pripravlja interventni zakon z enakimi ukrepi, kot jih vsebuje odlok. Prevolnik Rupel je danes dejala, da vlada predloga zakona na četrtkovi seji še ne bo obravnavala.

Tudi v novomeški bolnišnici po besedah direktorice Milene Kramar Zupan za zdaj spoštujejo vladni odlok. Imajo pa s predstavniki Fidesa v bolnišnici vsakodnevne pogovore in usklajevanje. Predstavniki zdravniškega sindikata namreč "zagovarjajo svoje", a za zdaj v novomeški bolnišnici vsi zdravniki delajo v skladu z odlokom, je dejala medijem pred začetkom sestanka.

Zaradi preklica soglasij nekaterih zdravnikov za nadurno delo so v novomeški bolnišnici prilagodili način dela in zdravnike razporedili v neke vrste "kombinirano turnusno delo". Prioritetno pokrivajo urgenco, dežurstva in bolnišnično dejavnost, pa tudi operativne in ambulantne posege. Ob taki razporeditvi ocenjuje, da bo odpadlo okoli 10 odstotkov nenujnih operacij ter med petimi in osmimi odstotki nenujnih ambulantnih pregledov oz. posegov.

Tudi direktor novogoriške bolnišnice Dimitrij Klančič je medijem pojasnil, da ta trenutek nimajo težav s spoštovanjem vladnega odloka, zaplete pa rešujejo individualno. Največjo težavo vidi v izmenskem delu, zaradi katerega v dopoldanskem času prisotnih bistveno manj zdravnikov.

Ob tem se v novogoriški bolnišnici ob umikih soglasij za nadurno delo soočajo s pomanjkanjem radiologov in se trudijo zagotoviti 24-urno prisotnost radiologa. Težave so tudi na pediatričnem oddelku, je dodal direktor.

Dela sestanka se je udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob. "Za sindikat Fides imam en sam poziv, in to je, naj prekinejo s stavko v dobrobit pacientov. Ko bodo enkrat to dejansko ponotranjili, potem so vse rešitve možne," je medijem povedal ob odhodu s sestanka.

Ministrica je sicer danes potrdila, da je tudi vladna stran tako kot zdravniški sindikat Fides prejela pobudo za mediacijo Odvetniške zbornice Slovenije. Napovedala je, da jo bodo preučili in da vse možnosti ostajajo odprte. "Seveda pa mediacija, če bo potekala, mora potekati ob zamrznjeni stavki," je poudarila.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je zdravniško stavko, ki traja že osmi teden, začel 15. januarja. Zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Po več pogajalskih sejah z vladno stranjo, ki bistvenega napredka niso prinesle, je glavni stavkovni odbor Fidesa 30. januarja soglasno sprejel sklep, da vodstvom zdravstvenih zavodov predajo preklice soglasij za nadurno delo. Umiki so se večinoma uveljavili v začetku marca, so pa ponekod posamezni zdravniki v vmesnem času preklicali umike soglasij.