Če bo treba, bodo ukinili tudi kakšen oddelek #video

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Marjan Pintar je ob začetku uveljavljanja umikov soglasij zdravnikov za nadurno delo poudaril, da imajo ključno vlogo pri razreševanju nastalih problemov vodstva bolnišnic. Ob tem je znova poudaril, da so na ministrstvu za zdravje pripravljeni na mediacijo z zdravniškim sindikatom Fides.

Pintar se je zahvalil vodstvom zdravstvenih zavodov, ki so po njegovih besedah odgovorno prevzela naloge in resno pripravljajo scenarije za primere organizacijskih težav po umiku soglasij za nadurno delo. Ministrstvo za zdravje bo s sistemskimi ukrepi posegalo le v primeru, da vodstva ne bi zmogla opraviti svojih nalog, je poudaril.

Na ministrstvu za zdravje so se z vodstvi bolnišnic sestali prejšnji teden, znova se bodo v prihodnjem. "Prav veliko drastičnih sprememb se gotovo ne more zgoditi v začetku marca, saj imamo tukaj neko obdobje, v katerem se število nadur računa kot povprečje," je dejal.

Pintar: Ne gre za vladanje z odlokom, temveč za zaščito najkrhkejših

Danes se je sicer uveljavil vladni odlok, ki določa zdravniške storitve, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke sindikata Fides. Pintar je ocenil, da ne gre za "vladanje z odlokom", pač pa za zaščito najkrhkejših oseb, ki nujno potrebujejo zdravljenje.

"Mislim, da bi bil v neki normalni družbi, kjer je nekoliko več človečnosti, takšen odlok povsem nepotreben. Mi želimo zagotoviti samo to, kar mora človek zagotoviti človeku," je dejal.

Na vprašanje, ali so ob neupoštevanju odloka predvidene sankcije, je odgovoril, da je bil odlok sprejet na podlagi zakona o stavki, ki ima tudi kazenske določbe. Sam sicer verjame, da bo velika večina zdravnikov brez sankcij razumela, da gre za stvari, ki so jih zavezani opravljati.

Odzval se je tudi na vprašanje glede celjske bolnišnice, iz katere so sporočili, da zaradi stavkovnih razmer do nadaljnjega naročanje na redne ginekološke preglede v ginekološkem dispanzerju ne bo mogoče. Poudaril je, da podrobnosti ne pozna, se bodo pa zagotovo z njimi seznanili prihodnji teden.

Zopet je izpostavil, da so v prvi vrsti za reševanje težav odgovorna vodstva zdravstvenih ustanov. "To, kar ministrstvu ostane, so sistemski ukrepi. V kolikor bolnišnice ne bodo zmogle reševati stvari, bomo seveda morali razmišljati, kako reorganizirati mrežo, da bomo z obstoječimi kadri podpirali dejavnosti na ključnih lokacijah," je dejal.

Na vprašanje, koliko je bilo umikov soglasij zdravnikov za nadurno delo, je odgovoril, da je stanje po bolnišnicah različno. V nekaterih bolnišnicah umikov sploh ni bilo, v drugih so zdravniki soglasja umikali v večjem obsegu.

FIdes zavrnil prvega madiatorja, želijo si nekoga iz tujine

Sicer pa še vedno velja, da je v bolnišnicah soglasja umaknilo približno 30, v zdravstvenih domovih pa okoli 20 odstotkov zdravnikov. "To je neka povprečna ocena, ki se nekoliko znižuje predvsem zaradi tega, ker je kar nekaj zdravnikov, ki vračajo soglasja za nadurno delo," je pojasnil.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides stavka od 15. januarja. Zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Po sedmih tednih neuspešnih pogajanj sta tako ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel kot predsednik Fidesa Damjan Polh v sredo za Val 202 izpostavila možnost mediacije. V Fidesu so v četrtek dodatno omenili možnost vključitve mediatorja, ki bi prihajal iz "države EU".

"Mislim, da imamo v Sloveniji dovolj sposobnih mediatorjev z dobrimi izkušnjami (...). Mogoče bi bilo res dobro, če bi tudi mediacija potekala v slovenščini, tako se tudi bolje razumemo," je še povedal državni sekretar.