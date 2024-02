Pregled: v katerih bolnišnicah pričakujejo največje težave?

V UKC Ljubljana na nekaterih oddelkih predvideno zmanjšanje elektivne dejavnosti

Iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so za STA sporočili, da je pri njih soglasja za nadurno delo umaknilo 422 zdravnikov. V zadnjih dveh tednih je nato 10 zdravnikov preklicalo umik soglasja. Po podatkih s konca januarja je v največji zdravstveni ustanovi v državi sicer zaposlenih 1.586 zdravnikov.

Ob tem so poudarili, da kljub stavki uspejo v celoti zagotavljati nujno medicinsko pomoč in neprekinjeno zdravstveno varstvo v vseh organizacijskih enotah. Po mnenju predstojnikov posameznih organizacijskih enot bodo omenjene storitve uspeli zagotavljati tudi po prekinitvi soglasij za delo preko polnega delovnega časa.

Bodo pa kljub vsemu potrebne spremembe v načinu in organizaciji dela, ki so jih predstojniki pripravili glede na specifiko posamezne organizacijske enote in glede na delež umaknjenih soglasij za delo preko polnega delovnega časa v njihovih kolektivih. Na nekaterih oddelkih tovrstni načrti po ocenah predstojnikov predvidevajo zmanjšanje elektivne dejavnosti. Načrti dela bodo dnevno prilagojeni in posodobljeni v skladu z nepričakovanimi bolniškimi odsotnostmi v kolektivih, še posebej med sodelavci zdravstvene nege, so poudarili v UKC Ljubljana.

V primeru, da predstojnik pri pripravi razporedov ugotovi, da ima potrebo po dodatnem, dopolnilnem delu zdravnika oziroma delu, ki presega obveznost iz polnega delovnega časa zdravnika, in v primeru, ko ugotovi, da zdravnik odklanja nadurno delo, pripravljenost in morebitne druge oblike dela pri delodajalcu, je dolžan predlagati generalnemu direktorju odvzem soglasja za delo zdravnika izven UKC Ljubljana, so še sporočili iz največje bolnišnice.

V UKC Maribor najbolj kritična anesteziologija

V UKC Maribor je soglasje za nadurno delo umaknilo 233 zdravnikov ali slabih 33 odstotkov vseh zdravnikov. Je pa približno 20 zdravnikov svoje umike preklicalo, a nekateri umike še vlagajo. Tako se število zdravnikov, ki so umaknili soglasje, dnevno spreminja, so pojasnili za STA.

"Najbolj kritična je anesteziologija, kjer je sorazmerno veliko zdravnikov umaknilo soglasja in to vpliva potem na delo na celotni kirurgiji, ker brez anesteziologov ni mogoče operirati," je ob robu sredine seje sveta UKC Maribor pojasnil v. d. direktorja Vojko Flis. V petek, ko preklici stopajo v veljavo, še ne pričakuje večjih težav, ampak bodo posledice umika najverjetneje vidnejše kakih 14 dni pozneje, je ocenil. Mariborski UKC je zdravnikom, ki so umaknili soglasja za nadurno delo, odvzel soglasja za delo pri zasebnikih. Pušča pa jim soglasja za delo v javnih zdravstvenih zavodih. "Tam bi bila izjemna škoda, če bi zdravnikom umaknili soglasja," je dejal Flis.

V novomeški bolnišnici zmanjšanje obsega nenujnih pregledov in posegov

V Splošni bolnišnici (SB) Novo mesto je trenutno zaposlenih 225 zdravnikov, od tega 139 specialistov ter 86 specializantov in sobnih zdravnikov. Soglasja za nadurno delo je preklicalo 75 zdravnikov specialistov in 20 specializantov. Preklic soglasij za nadurno delo stopi v veljavo v petek. V zadnjih dveh tednih je šest zdravnikov preklicalo umik soglasja za nadurno delo. Od omenjenih 75 zdravnikov specialistov jih ima 22 soglasje za delo drugje in vsem ga bodo vzeli, so v novomeški bolnišnici napovedali za STA.

Zdravniki bodo po uveljavitvi umikov soglasij za nadurno delo razporejeni kombinirano – v turnusno obliko dela in redno delo z dežurstvi. Delovišča se bodo pokrivala po prioritetah – najprej urgenca, nato dežurstva, bolnišnični oddelki, operativni posegi in nazadnje ambulantni pregledi. Ocenjujejo, da bo prerazporejenih približno 20 odstotkov nenujnih specialističnih pregledov in operativnih posegov. Oddelkov ne bodo zapirali, se bo pa nekoliko zmanjšal obseg nenujnih ambulantnih pregledov in operativnih posegov.

V SB Jesenice največ sprememb na pediatriji in ginekologiji

Tudi v jeseniški bolnišnici bodo umiki soglasij, ki jih je vložilo 60 zdravnikov, začeli veljati s 1. marcem. 10 zdravnikov si je sicer premislilo in so umik soglasja preklicali. Na vprašanje, ali bodo zdravnikom preklicali soglasja za delo drugje, so v SB Jesenice za STA odgovorili, da bodo "upoštevali zakonodajo".

Zaradi umika soglasij bo potrebna reorganizacija in prilagoditev dela, tako po strukturi kot obliki. "Pričakujemo, da bo v primeru umika soglasij najhitrejša in največja sprememba potrebna na manjših oddelkih, kot sta pediatrija in ginekologija," so napovedali. Ob tem so zagotovili, da bodo vse nujne storitve opravljali nemoteno. V polni meri bo poskrbljeno za vse ranljive in z zakonom določene druge skupine.

Že v začetku marca se bo zmanjšala internistična ambulantna dejavnost, internistika bo usmerjena predvsem v zagotavljanje nujnih storitev in akutne bolnišnične dejavnosti, omejeni bodo tudi diagnostični in terapevtski ambulantni postopki in posegi ter kardiološka dejavnost.

Na področju ginekologije in porodništva zaenkrat predvidevajo omejitev ginekološke operativne dejavnosti, specialistika in dispanzerji bodo predvidoma delovali normalno, prav tako celotna dejavnost porodništva. Na področju kirurgije bodo v celoti pokrite in izvedene vse nujne storitve, postopoma (že v drugi polovici marca) pa pričakujejo zmanjšanje specialističnih ambulantnih storitev in izvajanja prospektivnih operativnih posegov.

V SB Murska Sobota največ težav na ginekološko-porodniškem in kirurškem oddelku

V SB Murska Sobota so za STA pojasnili, da so skupaj zabeležili 31 umikov soglasij za nadurno delo. Hkrati pa je osem zdravnikov preklicalo umik soglasja. "Glede preklica soglasij za delo drugje odgovarjamo, da bomo pri tem v celoti upoštevali navodila ministrstva za zdravje," so navedli.

Zaradi umikov soglasij za nadurno delo bo največ težav na ginekološko-porodniškem in kirurškem oddelku, kjer bodo uvedli turnusno delo za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva, mogoče tudi v obliki pripravljenosti. Oddelkov pa ne bodo zapirali, še naprej bodo zagotavljali kakovostno in varno zdravstveno obravnavo vsem pacientom, so poudarili.

V SB Brežice bodo v marcu zagotovili izvajanje zdravstvenih storitev na vseh področjih

V brežiški bolnišnici je soglasja za nadurno delo, ki v veljavo stopijo v petek, umaknilo osem zdravnikov, je za STA sporočila direktorica Anica Hribar. Zaenkrat soglasij za delo drugje niso odvzeli nobenemu zdravniku, saj ima večina zdravnikov soglasje za delo v drugih javnih zdravstvenih zavodih.

Na vprašanje, ali bodo zaradi umikov soglasij za nadurno delo beležili kakšne težave, je Hribarjeva odgovorila, da je razpored za marec v SB Brežice narejen in da bodo zagotovili izvajanje zdravstvenih storitev na vseh področjih dela bolnišnice.

V SB Nova Gorica marca prihajajo v krizno obdobje

Kot je v izjavi za medije po seji sveta novogoriške bolnišnice v torek povedal direktor Dimitrij Klančič, je tam soglasja umaknilo 53 zdravnikov, kar predstavlja dobro polovico zdravnikov specialistov.

V marcu bodo imeli posledično problem pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva na področju radiologije, pediatrije in posledično v porodnišnici. "Prihajamo v zelo krizno obdobje in trdno upam na sporazum," je poudaril. Zaradi umikov soglasij bo prav tako odpadel pretežen del subspecialistične ambulante dejavnosti, pa tudi dva do tri operacijska programa na dan, je dodal.

Zaradi stavke je doslej odpadlo približno od 20 do 25 odstotkov elektivnih programov in do 10 odstotkov ambulantnih pregledov. "Se bo pa v marcu to radikalno poslabšalo," je opozoril Klančič.

SB Trbovlje zdravniki preklicali umike soglasij

Iz SB Trbovlje so za STA sporočili, da so zdravniki preklicali umike soglasij za nadurno delo, zato delo zaradi tega razloga ni moteno. "Smo pa glede na majhno število lastnih zaposlenih zdravnikov odvisni tudi od sodelovanja zdravnikov, ki z nami sodelujejo preko podjemnih pogodb, zato upamo, da bo čim manjšemu številu le teh preklicano soglasje njihove matične ustanove," so poudarili.

V SB Celje težave pričakujejo na radiologiji, infektologiji in manjših internističnih oddelkih

V celjski bolnišnici so za STA pojasnili, da je pri njih soglasje za nadurno delo umaknilo 47 odstotkov zdravnikov. Umiki soglasij stopijo v veljavo v petek. Do danes so umik soglasja preklicali trije zdravniki.

Vodstvo SB Celje glede odvzema soglasij zdravnikom za delo pri drugem delodajalcu trenutno čaka na eksplicitno pravno razlago, ki bo potrdila pravilnost takšnega ravnanja. V vmesnem času pa se je vodstvo odločilo, da bodo vsi zdravniki v SB Celje, ki so umaknili soglasja za nadurno delo, zaradi kadrovskega primanjkljaja razpisani v SB Celje za vseh 48 ur tedensko. To funkcionalno predstavlja odvzem soglasja, saj so se zdravniki, ki so odvzeli soglasja za nadurno delo, sami odločili, da tedensko ne bodo delali več kot 48 ur, so pojasnili v celjski bolnišnici.

Ob tem so poudarili, da bodo prioritetno zagotavljali nemoteno delovanje urgentnega centra in neprekinjenega zdravstvenega varstva ter tako poskrbeli za bolnike, ki bodo potrebovali zdravljenje. Težave z organizacijo dela pričakujejo na področju radiologije in infektologije ter na manjših internističnih oddelkih.

V ptujski bolnišnici pričakujejo težave pri izvedbi neakutnega kirurškega programa

V ptujski bolnišnici je trenutno polno zaposlenih za 83,5 zdravnika, od katerih jih 53 opravlja delo v neprekinjenem zdravstvenem varstvu. 30 zdravnikov je umaknilo soglasja za nadurno delo, kasneje pa so štirje preklicali umik. Zaenkrat nobenemu zdravniku v SB Ptuj niso preklicali soglasja za delo izven zavoda.

V marcu bodo imeli težave pri izvedbi neakutnega kirurškega programa, lahko bo tudi kakšna specialistična ambulanta manj. Razporedi so narejeni v kombinaciji dežurstev in turnusnega dela. Delo bo potekalo v skladu z novimi kadrovskimi zmožnostmi, na nujni pomoči zaenkrat delo poteka nemoteno, so poudarili.