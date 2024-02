Fides: Zdravniki v času stavke niso dolžni opravljati teh nalog

V sindikatu Fides so izrazili nestrinjanje s stališčem ministrstva za zdravje o tem, da je kljub stavki treba zagotoviti izvajanje zdravniških pregledov za potrebe podaljšanja ali pridobitve vozniškega dovoljenja invalidov. Kot so sporočili, je to stališče ministrstva pravno zmotno, enako velja za stališče glede izdajanja bolniških listov.

"Žal ne za prvi ne za drugi primer ni nikakršne pravne podlage," so sporočili iz Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides. Pojasnili so, da med naštetimi nalogami, ki jih zakon opredeljuje kot minimum delovnega procesa, ki so ga dolžni zagotavljati zdravniki v času stavke, ni nalog, povezanih s podaljševanjem vozniških dovoljenj invalidov, oziroma nalog, ki pomenijo lajšanje življenja invalidov. "Ali bodo posamezni zdravniki tekom stavke opravljali tudi naloge, ki ne sodijo v predpisan minimum delovnega procesa, pa je njihova odločitev, v katero ni dopustno posegati. Vsakršno poseganje v to pa bi pomenilo poseganje v pravico do stavke in s tem prekršek po zakonu o stavki in ob podanih vseh predpostavkah lahko tudi kaznivo dejanje po 2. odstavku 200. člena kazenskega zakonika," so navedli v sporočilu.

Določba 46. člena zakona o zdravniški službi je jasna in določa, da je zdravnik v času stavke dolžan izvajati tiste zdravniške storitve iz drugega odstavka 4. člena tega zakona, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt, so zapisali. Med te storitve sodijo zdravljenje vročinskih stanj in infekcij, zdravljenje poškodb in zastrupitev, zdravljenje kroničnih bolezni, če bi njegova opustitev neposredno in v krajšem času povzročila poslabšanje zdravstvenega stanja, invalidnost, druge trajne okvare zdravja ali smrt, druge storitve nujne zdravniške pomoči, opravljanje prvih pregledov brez čakalne dobe najmanj v obsegu, ki potrjuje ali izključuje prej navedena stanja ter predpisovanje zdravil in medicinskih pripomočkov za zdravljenje prej navedenih stanj.

Zdravnik je v času stavke dolžan opravljati še vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti ter bolnike, starejše od 65 let, prav tako pa tudi vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom ter ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni.

Ministrstvo meni drugače

Po prepričanju ministrstva za zdravje pa je opravljanje zdravniških pregledov za izdajo oziroma podaljšanje vozniškega dovoljenja invalidov storitev, ki je kljub zdravniški stavki nikakor ni upravičeno omejevati. Spoštujejo pravice stavkajočih, a kot so dodali, je pravica do stavke omejena s pravico najranljivejših, ki za normalno življenje potrebujejo katerokoli zdravstveno storitev. Omejitve, s katerimi se srečujejo invalidi, ki za svojo mobilnost toliko bolj potrebujejo vozilo, so nedopustne, so še sporočili. Od Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča (URI) Soča kot edinega izvajalca tovrstnih pregledov pričakujejo, da se bo storitev s ponedeljkom spet nemoteno izvajala.

Tudi na Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije so opozorili, da se je nanje obrnilo več invalidskih organizacij in invalidov, ki so izpostavili problematiko s podaljševanjem vozniških dovoljenj. Kot so zapisali, zaradi nedostopnega javnega potniškega prometa veliko invalidov uporablja svoje lastno vozilo, da so lahko kos vsakodnevnim migracijam in lahko zadovoljijo potrebe po mobilnosti. Če vozniškega dovoljenja ne morejo podaljšati ne morejo opravljati vsakodnevnih življenjskih aktivnosti.

Zagovornik načela enakosti pa je URI Soča že pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere lahko invalidi pridobijo ali podaljšajo vozniška dovoljenja. Je pa ministrstvu za notranje zadeve priporočil, naj bo ljudem z invalidnostmi s poteklim vozniškim dovoljenjem zaradi zagotavljanja njihovih osnovnih pravic vseeno dovoljeno voziti v času, ko veljavnosti dovoljenja ne morejo podaljšati zaradi stavke zdravnikov.