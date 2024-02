Pirc Musarjeva opozorila: Blatenje zdravnikov le poglablja težave

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob robu podpisa odloka o evropskih volitvah danes spregovorila tudi o zdravniški stavki in pozvala k njeni začasni prekinitvi. Po njenih besedah je dovolj merjenja moči na plečih pacientov. Vlado, ki se ni držala že sprejetih dogovorov, je pozvala, da pospeši proces celovite plačne reforme. Ob tem je dejala, da splošno blatenje zdravnikov le še poglablja težave, napadi na zdravnike pa so nedopustni.

Kot je dejala predsednica, se nanjo v zadnjih tednih obračajo številni državljanke in državljani, ki jo seznanjajo s težkimi zgodbami, v katerih so od začetka stavke zdravniškega sindikata Fides.

"Upravičeno so nezadovoljni z agonijo v tem sistemu, ki jo je stavka še dodatno poslabšala, zato je moja dolžnost, da jim prisluhnem in da se tudi v njihovem imenu oglasim. Dovolj je merjenja moči na plečih pacientov, tu se ni več kaj sprenevedati, z nadaljevanjem stavkovnih aktivnosti bo ogroženo zdravje številnih pacientk in pacientov," je bila ostra.

Izpostavila je, da je stavka legitimna pravica, a ne sme posegati v ustavne pravice drugih. "Prva in najpomembnejša dolžnost zdravstva pa mora biti zagotavljanje dostopa do zdravstvenih storitev in ustrezne oskrbe," je opozorila.

Pirc Musarjeva: Pogrešam zavzemanje za bolj delujoč zdravstveni sistem

Kot je dejala, razume, da se zdravniki soočajo s številnimi izzivi ter težavami v svojem delovnem okolju in si želijo boljših pogojev. "A ob tem pogrešam zavzemanje za bolj delujoč zdravstveni sistem, ki bi zmanjšal čakalne dobe in vsem bolnikom omogočil uveljavitev njihovih pravic, predvsem do hitre in učinkovite zdravniške oskrbe. Pogrešam tudi zavzemanje za druge zdravstvene delavce, na primer medicinske sestre, predvsem pa pogrešam osredotočenost na paciente," je naštela.

Začasna prekinitev stavke bi po njenem mnenju omogočila "bolj spravljiv prostor za pogajanja, predvsem pa bi po že do danes najdaljši zdravniški stavki v zgodovini Slovenije zagotovili, da pacienti ne bodo trpeli zaradi zastojev ali omejitev v zdravstveni oskrbi".

"Vsi skupaj se moramo zavezati k odgovornejšemu ravnanju in empatiji do ljudi, ki trpijo. Zdravnike vendarle zavezuje Hipokratova zaprisega, obljuba, da bodo pri svojem delu, poslanstvu branili etične standarde svojega poklica," je spomnila. Dodala je, da zdravniki upravljajo izjemno pomembno valuto, brez katere poklic ni več to, čemur so zaprisegli. Gre za zaupanje ljudi, brez katerega pa ni ne ugleda ne učinkovitega zdravljenja.

Kritična do vlade: Dogovore je treba spoštovati in jih sprejemati s polno odgovornostjo

"Vsi vemo, da so si zdravniki z vlado trenutno na nasprotnem bregu, tudi zato, ker se je vlada z določenimi rešitvami že strinjala in celo podpisala dogovor. Dogovore je treba spoštovati in jih sprejemati s polno odgovornostjo," je bila kritična tudi do vlade. Sama se sicer strinja s spremenjeno odločitvijo vlade, da se plačni sistem za zdravnike ne obravnava ločeno. Je pa ob tem vlado pozvala, da pospeši proces celovite plačne reforme.

Opozorila je tudi, da posplošeno blatenje zdravnikov in njihovega dela, marsikdaj tudi na podlagi slabo predstavljenih podatkov, "ni rešitev težav, nasprotno, to jih zgolj poglablja". "Verbalni in celo fizični napadi na zdravstvene delavce so nedopustni in ne bi smeli imeti mesta v naši družbi," je izpostavila.

Fides stavka od 15. januarja

Številnim zdravnikom, ki ne stavkajo, se je zahvalila, "ker se zavedajo, kako pomembno je, da nič, niti nezadovoljstvo s plačilom, ne sme ogroziti tega, da vsak dobi zdravstveno storitev takrat, ko jo potrebuje".

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides stavka od 15. januarja. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Po več pogajalskih sejah z vladno stranjo, ki, sodeč po izjavah predstavnikov obeh strani, niso prinesle napredka, je glavni stavkovni odbor Fidesa na seji 30. januarja soglasno sprejel sklep, da vodstvom zdravstvenih zavodov predajo preklice soglasij za nadurno delo. Preklici večinoma začnejo veljati z začetkom marca.