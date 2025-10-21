Slovenija po podatkih Eurostata spada med države, kjer državljani iz lastnega žepa namenijo najmanj denarja za zdravstveno oskrbo, saj veliko večino storitev krijejo zdravstveno zavarovanje in proračunska sredstva. Delež izplačil za zdravstveno oskrbo iz lastnega žepa je pri nas namreč leta 2024 znašal 11 odstotkov, štiri odstotne točke manj od evropskega povprečja.

Po podatkih Eurostata obvezni prispevki za zdravstveno zavarovanje predstavljajo nekaj več kot polovico (51 odstotkov) vseh izdatkov za zdravstveno varstvo v EU. Proračunski izdatki predstavljajo približno 30 odstotkov, medtem ko plačila gospodinjstev iz lastnega žepa v povprečju znašajo 15 odstotkov.

Čeprav bi pričakovali, da so si sistemi financiranja zdravstvene oskrbe po Evropi dokaj podobni, ni tako. Če recimo državljani Luksemburga, Francije, Hrvaške, Irske, Nemčije in Slovenije za zdravstveno oskrbo iz lastnega žepa namenijo med osem in 11 odstotkov sredstev, preostale stroške pa v glavnem krije zdravstveno zavarovanje, delež teh stroškov v državah, kot so Bolgarija, Latvija, Grčija, Srbija, Litva ter Bosna in Hercegovina, znaša tudi več kot 30 odstotkov.

Manj kot 350 evrov na leto iz lastnega žepa

Zakaj je ta podatek zanimiv? Domnevno visoki prispevki za socialno varnost, med katere spada tudi zdravstveno zavarovanje, so pri nas že dolgo tema, o kateri se krešejo mnenja. Podatek, da Slovenija spada med države, kjer državljani iz lastnega žepa za zdravstveno oskrbo (bolnišnično zdravljenje, primarna oskrba, strošek zdravil, terapij ipd.) krijejo le manjši delež stroškov, govori o tem, da naš javni sistem zdravstvenega zavarovanja zagotavlja širok spekter storitev.

Za zdravstveno oskrbo iz lastnega žepa največ namenijo v Švici, in sicer v povprečju letno skoraj 2.400 evrov, kar predstavlja 21 odstotkov izdatkov za zdravstveno oskrbo. Visoko na lestvici sta tudi naši sosedi Avstrija, kjer državljani iz lastnega žepa po podatkih Eurostata v povprečju prispevajo 952 evrov, in Italija, kjer za to namenijo 718 evrov.

Slovenija tudi po znesku, ki ga v poprečju iz lastnega žepa namenijo za zdravstveno oskrbo, pozitivno izstopa, saj je s 348 evri primerljiva s Francijo, Češko, Slovaško in Madžarsko. Evropsko povprečje znaša 542 evrov.

Hrvaška država z najmanj doplačili

Primerjava pa je še ugodnejša, če upoštevamo kupno moč. Analiza 34 držav, ki jo je naredil portal Euronews, je namreč pokazala, da je Slovenija na lestvici, ki upošteva kupno moč, celo peta država, katere državljani za zdravstveno oskrbo iz lastnega žepa namenijo najmanj denarja. Na tej lestvici je sicer čisto na vrhu Hrvaška.

Pascal Garel, glavni izvršni direktor Evropske federacije bolnišnic in zdravstvenega varstva (HOPE), je za Euronews pojasnil, da so deleži stroškov za zdravstveno oskrbo, kriti iz lastnega žepa, običajno nižji v državah z močnim javnim zdravstvenim zavarovanjem. Ti sistemi običajno ponujajo celovite pakete ugodnosti, ki vključujejo večino storitev, kot so bolnišnična in specialistična oskrba, obiski primarnega zdravstva in predpisana zdravila.