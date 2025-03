To je vse večji izziv za paciente

Dostopnost do pravočasne in kakovostne zdravstvene oskrbe je temeljna pravica vsakega posameznika in eden ključnih ciljev sodobnih zdravstvenih sistemov. V praksi pa stanje v slovenskem javnem zdravstvu že dlje časa kaže drugačno sliko. Pomanjkanje zdravnikov, dolge čakalne vrste in preobremenjeni zdravstveni delavci ustvarjajo razmere, v katerih pacienti pogosto ostanejo brez ustrezne obravnave.

Razmere niso skrb vzbujajoče le za paciente, temveč tudi za zdravstveno osebje. Preobremenjenost in pomanjkanje sistemskih rešitev sta razloga za to, da se mnogi zdravniki odločajo za odhod v tujino ali v zasebni sektor, kjer imajo boljše pogoje za delo. Pacienti pa so pogosto prisiljeni iskati rešitve drugje, če želijo pravočasno obravnavo.

Statistike, ki so skrb vzbujajoče

Podatki kažejo, da je bilo januarja 2025 kar 40 tisoč Slovencev, starejših od 65 let, brez osebnega zdravnika. Dolge čakalne dobe dodatno otežujejo dostop do zdravstvenih storitev. Po zadnjih podatkih NIJZ s konca februarja na prvi specialistični pregled čaka več kot 140 tisoč pacientov, skoraj 30 odstotkov jih čaka nad dopustno čakalno dobo. Podobno težavo predstavljajo diagnostične storitve, kjer 14 odstotkov pacientov čaka dlje, kot je dovoljeno, na terapevtske storitve pa nad dopustno čakalno dobo čaka skoraj 18 odstotkov bolnikov.

Najdaljše čakalne vrste ostajajo na področjih kardiologije, ortopedije in dermatologije, prav tako pa pacienti dolgo čakajo na ključne diagnostične preiskave, kot sta magnetna resonanca (MRI) in računalniška tomografija (CT). Posegi, kot so operacije kolkov in kolen, so prav tako pogosto odloženi za mesece ali celo leta, kar močno vpliva na kakovost življenja bolnikov.

Iskanje rešitev zunaj javnega sistema

Ker javni zdravstveni sistem v marsikaterem segmentu ne zmore zagotoviti dovolj hitre obravnave, se mnogi bolniki obračajo na zasebne zdravstvene storitve, kjer so čakalne dobe krajše. Vendar pa visoke cene samoplačniških storitev pomenijo, da si takšno obravnavo lahko privošči le manjši del prebivalstva. To povečuje neenakost pri dostopu do zdravljenja. Pomanjkanje določenih zdravstvenih programov v javni mreži, na primer ortodontije, pa nekatere starše sili celo k iskanju rešitev v tujini.

Poleg dostopa do osnovnih zdravstvenih storitev je velik izziv tudi zagotavljanje ustrezne rehabilitacije po boleznih in poškodbah ter oskrba v tujini. Vse več ljudi se srečuje s težavami pri iskanju ustrezne zdravstvene podpore v primerih, ko nujno potrebujejo specialistično obravnavo ali terapijo, a je v domačem sistemu ni mogoče pravočasno zagotoviti. Na pristojnem ministrstvu sicer skupaj z drugimi deležniki v sistemu zdravstvenega varstva izvajajo ukrepe, da bi zagotovili pravočasno obravnavo pacientov v okviru dopustnih čakalnih dob in skladno s strokovnimi priporočili. Kljub temu se mnogi upravičeno sprašujejo, ali bodo, če zbolijo ali se poškodujejo, sploh imeli možnost pravočasne in ustrezne zdravniške obravnave – in če ne, kakšne bodo posledice?

Kaj prinašajo dolge čakalne vrste? Dolge čakalne dobe in omejen dostop do zdravstvenih storitev lahko povzročijo resne posledice za paciente in celoten zdravstveni sistem. Med ključnimi težavami, ki izhajajo iz trenutnih razmer, so: Poslabšanje zdravstvenega stanja – zamuda pri postavitvi diagnoze in začetku zdravljenja lahko vodi v napredovanje bolezni in dodatne zaplete, ki bi jih bilo sicer mogoče preprečiti.

Povečana umrljivost pri določenih boleznih – pri rakavih obolenjih in boleznih srca je zgodnje odkrivanje ključnega pomena. Predolgo čakanje na preiskave in obravnavo lahko pomeni nižje možnosti za uspešno zdravljenje.

Slabša kakovost življenja – dolgotrajne bolečine, omejitve pri vsakodnevnih dejavnostih in povečana psihična stiska so pogosto posledica predolgih čakalnih dob.

Višji stroški zdravljenja – napredovanje bolezni zahteva zapletenejše in dražje terapije, daljše hospitalizacije in dodatne zdravstvene posege, kar povečuje stroške tako za paciente kot za zdravstveni sistem.

Negativni ekonomski učinki – dolgotrajna odsotnost z dela zaradi zdravstvenih težav lahko vpliva na posameznikove prihodke, obenem pa lahko finančno obremeni tudi družinske člane, ki prevzamejo skrb za bolnika.

Zdravstvena varnost v negotovih razmerah

Čeprav številnih bolezni in poškodb ne moremo preprečiti, pa lahko bistveno ublažimo njihove posledice z izbiro prilagojenega dodatnega zavarovanja. Prava izbira zavarovanja v primeru bolezni ali poškodbe doma in v tujini omogoča hitro ter kakovostno obravnavo pri zasebnih zdravnikih in specialistih v okviru izbranih kritij. V Merkur zavarovalnici se zavedajo, da je vsako življenje čudež, zato se pri svoji ponudbi osredotočajo na vsakega posameznika. To pomeni, da so njihova zavarovanja prilagojena potrebam sodobnega življenjskega sloga, zato vedno iščejo najoptimalnejše rešitve za varnost in brezskrbnost njihovih zavarovancev in ves čas razvijajo inovativne zavarovalne produkte ter storitve na področju zdravstvenih, nezgodnih, življenjskih in premoženjskih zavarovanj.

S sklenitvijo enega od zdravstvenih zavarovanj Merkur zavarovalnice si boste zagotovili najboljšo oskrbo v primeru nepričakovane bolezni ali nezgode. Ne bo vam več treba čakati na diagnostične preiskave, obisk pri zdravniku specialistu ali operativne posege, saj boste prišli na vrsto praktično takoj, prav tako boste lahko nemudoma začeli proces rehabilitacije. Poleg hitrega dostopa do zdravstvenih storitev vam zdravstvena zavarovanja zagotavljajo tudi finančno varnost v primeru nastanka dveh težjih bolezni in nadomestilo za izpad dohodka ob dolgotrajni bolniški odsotnosti. Zaupajte zavarovalnici, ki svoje zavarovance v Sloveniji že več kot 30 let spremlja na poti v bolj zdravo in varno prihodnost ter jim omogoča čim brezskrbnejše življenje.

Vloga preventive pri ohranjanju zdravja

Ob pomanjkljivi dostopnosti do zdravstvenih storitev postaja vse pomembnejša tudi preventiva. Ohranjanje zdravega življenjskega sloga, ki vključuje uravnoteženo prehrano, redno telesno aktivnost, kakovosten spanec in obvladovanje stresa, lahko pomembno prispeva k zmanjšanju tveganja za številne bolezni. Poleg tega je ključnega pomena, da posamezniki izkoristijo vse možnosti preventivnih zdravstvenih pregledov in programov zgodnjega odkrivanja bolezni, ki so na voljo.