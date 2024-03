Za mediatorja v sporu z zdravniki predlagajo Pahorja

Zbor za republiko za mediatorja v sporu med vlado in Fidesom predlaga nekdanjega predsednika Boruta Pahorja. Prepričani so, da gre za verodostojnega mediatorja, človeka širokega srca, človeka empatije, nekonfliktnosti in globokega razumevanja državniških vprašanj. "Človeka, ki bi bil po našem prepričanju sprejemljiv za obe strani," so zapisali.

Vladna stran in sindikat Fides bosta na popoldanskih stavkovnih pogajanjih razpravljala tudi o možnosti mediacije. Obe strani sta namreč prejšnji teden izrazili pripravljenost za ta korak. V Fidesu so omenili možnost vključitve mediatorja, ki bi prihajal iz države EU. Na ministrstvu pa po besedah ministrice Valentine Prevolnik Rupel menijo, da je pomembno, da je mediator predvsem neodvisen, ni pa nujno, da je iz tujine. "Veliko boljše se nam zdi, da bi mediacija potekala v slovenskem jeziku in da bi bil to neodvisen mediator iz Slovenije, ki dobro pozna zakonodajo in tukajšnje razmere," je poudarila ministrica.

Na dogajanje so se odzvali v Zboru za republiko, ki ga vodi nekdanji predsednik DZ in nekdanji poslanec SDS France Cukjati. V sporočilu za javnost je opozoril, da stavki zdravnikov ni videti konca.

Napoved "totalne vojne"

"Razumljivo je, da Fides nič več ne zaupa vladnim dogovorom, tudi če so črno na belem podpisani. Zastoj v reševanju stavkovnih zahtev pa se kaže v vse večjem umanjkanju nadurnega dela zdravnikov. Namesto da bi za skrajševanje čakalnih vrst omogočili in spodbujali uporabo diagnostičnih in terapevtskih zmogljivosti, ki v popoldanskih in večernih urah po mnogih klinikah samevajo, pa se uresničuje napoved 'totalne vojne'. Vse več zdravnikov tudi napoveduje, da po koncu stavke ne bodo več dali soglasja za nadurno delo prek evropskega normativa, saj ne želijo biti 'dvoživke' in 'delati samo za denar'," so zapisali v sporočilu za javnost.

France Cukjati, predsednik Zbora za republiko, je prepričan, da je Borut Pahor sprejemljiv za obe strani. Foto: STA , "Klasična stavka za delavske pravice je v primeru zdravnikov že davno prešla v nevaren ideološko-družbeni spopad. Nevaren za učinkovitost zdravstvene službe. Nevaren za bolnike. Kot edini izhod iz te slepe ulice se ponuja mediacija, v kateri nimajo besede le oblast, zakoni in odredbe, ampak tudi ljudje kot ljudje. Iščemo torej verodostojnega mediatorja, človeka širokega srca, človeka empatije, nekonfliktnosti in globokega razumevanja državniških vprašanj. Človeka, ki bi bil po našem prepričanju sprejemljiv za obe strani. To je prejšnji predsednik Slovenije, gospod Borut Pahor," so še prepričani v Zboru za republiko.

Zdravniki in zobozdravniki Fidesa stavkajo že osmi teden. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.