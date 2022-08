Šetinc Paškova v bran Modicu: Gre za diskreditacijo, vse je …

Informacijo o tem, da bo Tomaž Modic v okviru parlamentarne komisije preiskoval medije, smo razkrili na Sio.net v članku Novinar Necenzuriranega bo dodatno služil v DZ

Preiskovalna komisija, ki je bila ustanovljena v tem mandatu in preiskuje politično odgovornost političnih funkcionarjev pri izčrpavanju državnih podjetij za financiranje strankarske medijske propagande stranke SDS za volilno kampanjo za zadnje državnozborske volitve, je soglasno imenovala dva strokovna sodelavca. Člani komisije ob imenovanju pri nobenem niso ugotovili konfliktov interesov, so v sporočilu za javnost pojasnili v poslanski skupini Gibanja Svoboda, katere del je tudi Šetinc Paškova.

Kot so navedli, je strokovna pomoč zunanjih sodelavcev običajna praksa pri delu odborov in komisij DZ, tudi pri delu parlamentarnih preiskovalnih komisij. Strokovna sodelavca bosta s parlamentarno preiskovalno komisijo sodelovala povsem enako, pod enakimi pogoji, zakonskimi in poslovniškimi določili, kot so v vseh prejšnjih mandatih DZ z vsemi preteklimi parlamentarnimi komisijami sodelovali zunanji strokovni sodelavci, ki so jih sebi v pomoč predlagali takratni predsedniki in člani komisij, med drugim tudi Jelka Godec in Anže Logar iz SDS, so zapisali.

SDS proti Modicu

Poslanska skupina SDS namreč zahteva izločitev Tomaža Modica, ki ga je Gibanje Svoboda predlagalo za strokovnega sodelavca omenjene preiskovalne komisije, ki preiskuje domnevno nezakonito financiranje političnih strank. Modic je v preteklosti sodeloval s spletnim portalom Siol.net, ki je v lasti podjetja TS Media, ta pa je v lasti Telekoma Slovenije. Poslovanje slednjega pa naj bi bilo predmet parlamentarne preiskave, svojo zahtevo utemeljujejo v SDS. Obenem so zatrdili, da portal Necenzurirano, ki ga zdaj soustvarja Modic, spada pod okrilje 'medijskega tajkuna' Martina Odlazka. Med omenjenim portalom in državnimi podjetji pa naj bi tudi prihajalo do finančnih in vsebinskih povezav, med drugim tudi z GEN-I, ki ga je vodil premier Robert Golob, so dodali.