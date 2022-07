Ljubljanski svetniki prižgali zeleno luč več gradbenim projektom

Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji prikimali osnutku odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za lokacijo pod Šmarno goro ob Rocenski ulici v bližini policijske akademije. Pobudo je vložilo podjetje Dema plus inženiring, ki namerava na lokaciji graditi več vrstnih hiš in štiri prostostoječe. Predvideno je tudi otroško igrišče.

Samostojni svetnik Dragan Matić je izpostavil prometno problematiko, saj sta po njegovih besedah Rocenska ulica in Ulica Janeza Rožiča že danes preobremenjeni. "Ulica je tako ozka, da se dva avtomobila na več mestih komaj srečata," je poudaril in dodal, da prostorski akt predvideva rekonstrukcijo Rocenske ulice. "Kje bo občina dobila prostor za rekonstrukcijo?" je vprašal.

Foto: Ana Kovač Zeleno luč so prižgali tudi trem lokacijskim prevetritvam. Za prvo, ob Roški cesti, je pobudo vložilo podjetje Čelebić. Med Roško cesto in Grubarjevim prekopom se že gradi stanovanjsko-poslovni objekt Oval, investitorji pa želijo ponudbo razširiti še na zdravstveno dejavnost.

Prav tako so zdravstveno dejavnost, ki ne potrebuje nastanitve, dopustili z lokacijsko prevetritvijo za območje Emonike. Pobudo je podal investitor Mendota invest, nanaša pa se na zahodni del območja ob Dunajski cesti, kjer bo zrasel sodobni multifunkcionalni center.

Prav tako je občina investitorju omogočila več odstopanj, med drugim so izločene povezave nad železniškimi tiri. Spremembe se nanašajo na nadhod v dveh etažah, ki bi povezoval južni del kompleksa s poslovno stolpnico ter trgovsko-zabaviščnim in hotelskim delom ter severni del kompleksa s poslovnimi prostori in stanovanji, pa tudi povezave z novo železniško postajno dvorano nad tiri in avtobusno postajo ob Vilharjevi cesti.

Foto: Ana Kovač Tretjo lokacijsko prevetritev so obravnavali za območje železniške tovorne postaje. Pobudo je podal Mercator, ki ob križišču Kajuhove in Letališče ceste načrtuje poslovno stavbo z manjšo trgovino, občina pa je prikimala njegovi pobudi za spremembe glede etapnosti projekta.

Mestni svet je danes potrdil tudi predlog spremenjene odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina. Občina je odredbo dopolnila s parkiriščema na Trgu osvobodilne fronte ter P+R na Letališki cesti. Na Trgu OF je parkirišče za shuttle prevoze in občasne prevoze z osebnimi vozili, kjer bo mesečna parkirnina znašala 80 evrov.

Na Letališki cesti pa je na voljo 110 parkirnih mest za osebna vozila. Za to parkirišče bo veljal tarifni razred, ki velja za vsa tovrstna parkirišča, in sicer 1,30 evra za 24 ur, v ceno pa je vključena tudi povratna vozovnica mestnega linijskega prevoza. Parkirnino bodo začeli pobirati po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Foto: Ana Kovač Zaradi prenove Petkovškovega nabrežja, kjer bo po novem prostor, namenjen pešcem, pa so iz odredbe črtali to javno površino.

Kot je dejala Mojca Škrinjar (SDS), parkirišča na obrobju Ljubljane pozdravlja, saj razbremenjujejo prometni pritisk na mesto. Je pa pozvala, naj bodo parkirišča urejena večnamensko s trgovino, "saj bi ljudje, ki odhajajo iz Ljubljane, morda radi kaj kupili, ko gredo domov". Tudi vrtčevski oddelki bi bili koristni, je ocenila.

Foto: Ana Kovač