Ljubljanski župan Zoran Janković komisiji za mednarodne odnose ljubljanskega mestnega sveta ni posredoval kopije pisne podpore predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću v določenem roku, je dejala predsednica komisije Petra Blajhribar Kubo. Člani komisije se bodo s tem seznanili na naslednji seji in se pogovorili o nadaljnjih korakih, je dodala.

Petra Blajhribar Kubo, sicer mestna svetnica Levice, je povedala še, da bo seja komisije predvidoma med 14. in 18. aprilom.

Janković je sicer že v torek ob ogledu gradbišča nove železniške postaje v Ljubljani napovedal, da pisma podpore ne bo poslal. "Odgovor je ne. Zakaj bi ga?," je dejal.

Komisija za mednarodne odnose je na redni seji 3. marca soglasno sprejela sklepe glede županove podpore Vučiću. Seje so se sicer udeležili opozicijski svetniki Blajhribar Kubo, Denis Striković (Vesna), Tina Bregant (SLS) in Katja Damij, ki je januarja iz Gibanja Svoboda prestopila k Demokratom. Seje pa se niso udeležili Ganimet Shala (SD) ter Boštjan Koritnik in Daniel Avdagič (Lista Zorana Jankovića).

Poleg pisma zahtevali še druge dokumente

Med drugim so župana, vodjo njegovega kabineta Tanjo Dodig Sodnik in vodjo odseka za mednarodne odnose in protokol Klementa Čepona pozvali, naj v 30 dneh komisiji posredujejo kopijo pisne podpore Vučiču, iz katere bo razviden način pošiljanja ter evidenčna številka dokumenta Mestne občine Ljubljana.

Ob tem so zahtevali vse podatke o službenih poteh župana v tujino v aktualnem mandatu in določili, naj vsebujejo namene obiska, morebitne zapisnike, kraj in datum, poimensko udeležbo ter stroške posameznih poti.

Sestava komisije se je sicer vmes spremenila, saj je mestni svet na marčevski seji Katjo Damij razrešil iz komisije. Na njeno mesto so imenovali svetnico Gibanja Svoboda Dunjo Labović Begović. Tako so v komisiji spet štirje koalicijski in trije opozicijski svetniki.