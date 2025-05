Kako dolgo še dela in zastoji proti Ljubljani? Bližajo se dnevi s prometnimi infarkti.

Kako dolgo bodo na primorski avtocesti pri Brezovici še gradili nov avtocestni priključek Dragomer in na katere dneve bo zaradi delovišča prišlo do zelo zgoščenega prometa in zastojev?

Foto: Gregor Pavšič Že danes ponoči je bila zaprta primorska avtocesta med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, kjer so se nadaljevala dela pri gradnji novega avtocestnega priključka Dragomer. Avtocesta bo ponoči od 22.30 do 4.30 zaprta tudi v petek, razlog pa je demontaža varovalne konstrukcije z novega nadvoza.

Na zgoščen promet na tem delu primorske avtoceste bo treba računati še dober mesec, kar pa zajema tudi že datume močno povečanega prometa v juniju. Takrat pričakujemo močno povečano število vozil iz tujine, kar je vezano na praznike in začetek počitnic v različnih državah.

Pozor – že v petek dopoldne bo na avtocesti velika gneča

Prometno-informacijski center že ta petek dopoldne ocenjuje kot dan zelo visoke gostote prometa. To bo veljalo iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. Razlog sta praznik vnebohoda, ki je v nekaterih evropskih državah dela prost dan, in začetek počitnic v delu Švice in Nemčije.

PIC zelo visoko gostoto prometa na najbolj obremenjenih avtocestnih krakih napoveduje še za:

petek, 6. junija popoldne; iz Avstrije in Italije proti Hrvaški,

soboto, 7. junija dopoldne: iz Avstrije in Italije proti Hrvaški,

četrtek, 19. junija dopoldne: iz Avstrije in Italije proti Hrvaški,

nedeljo, 22. junija ves dan: iz Avstrije in Italije proti Hrvaški v obe smeri,

petek, 27. junija popoldne,

soboto, 28. junija dopoldne,

nedeljo, 29. junija popoldne.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Priključek Dragomer bodo končali do konca junija

Dela za novi avtocestni priključek Dragomer so sicer stekla že konec julija leta 2023, po predvidevanjih Darsa pa se bodo končala v slabih dveh letih, to je do konca junija letos. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na okrog 35 milijonov evrov, kar večino (63 odstotkov) financira Dars. Manjši delež sta prispevali še občini Brezovica in Log-Dragomer, dobro tretjino sredstev pa tudi Direkcija RS za infrastrukturo.

"Pred zaključkom projekta je treba dokončati še nadvoz nad avtocesto, zgornji ustroj z asfaltnimi površinami na krakih priključka, povezovalni cesti proti Vnanjim Goricam, dokončati je treba ureditve lokalnih cest in poljskih poti. Na koncu sledijo še postavitev opreme ceste, varnostne ograje, ograje za zaščito proti divjadi ob avtocesti, vertikalne in horizontalne signalizacije vseh novozgrajenih cest," pojasnjujejo na Darsu. Del navedenih nalog je medtem že v teku oziroma dokončan.

Nov priključek bo razbremenil promet

Izvenivojski priključek bo z novim krožiščem povezal avtocesto z regionalno cesto Vnanje Gorice–Brezovica iz južne in regionalno cesto Brezovica–Vrhnika iz severne smeri. Priključek bo razbremenil promet tako na regionalni cesti kot tudi na avtocesti, kjer predvsem poleti pogosto prihaja do manjših naletov in dolgih zastojev. Na tem mestu bo v prihodnje potekala šestpasovna avtocesta, nov priključek pa bo tej ureditvi že prilagojen.

Največji izziv gradnje je konstrukcija 53 metrov dolgega nadvoza, ki preči avtocesto, prav tako pa tudi gradnja na barjanskih tleh. To je zahtevalo dodatne postopke (posebno drenažo, vstavitev kolov za omejitev posedanja …).