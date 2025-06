Na cesti med Medvodami in Ljubljano zaradi del na Celovški cesti že ves dan nastajajo zastoji, v jutranji konici so vozniki po podatkih prometnoinformacijskega centra v koloni izgubili 45 minut. Podobno se dogaja tudi popoldne - po podatki googlovih zemljevidov bi za pod iz centra Ljubljane do Medvod porabili 42 minut, zato priporočajo daljši obvoz po gorenjski avtocesti mimo Gameljn in Tacna. Promet pri avtocestnem priključku Šentvid namreč poteka po enem pasu v vsako smer. Občasne zastoje na vseh cestah med Ljubljano in Kranjem v prometnoinformacijskem centru pričakujejo do konca avgusta.

Zaradi gradnje polnega priključka iz avtocestnega predora na Celovško cesto je že prvi dan v dopoldanskih urah nastal dolg zastoj. Na cesti od Medvod do Ljubljane je bila pot proti prestolnici daljša za 45 minut. Podobna zgodba se očitno dogaja tudi popoldne, po podatkih portala promet.si je bila kolona vozil na Celovški cesti pri predoru Šentvid proti Medvodam dolga tudi več kot en kilometer.

Po podatki googlovih zemljevidov bi za pod iz centra Ljubljane do Medvod ob 15.20 porabili 42 minut, zato priporočajo daljši obvoz po gorenjski avtocesti mimo Gameljn in Tacna.

Foto: Google Maps/posnetek zaslona

Od danes do predvidoma konca julija je zaradi gradnje polnega priključka iz avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto spremenjena prometna ureditev od križišča Celovške in Prušnikove do križišča Celovške in Kosmačeve. Promet poteka po dveh zoženih pasovih.

Kot so zapisali na Darsu in na direkciji za infrastrukturo, je promet na širšem območju križišča Celovške in Kosmačeve ulice pri gostilni Jelen zaradi izgradnje meteornega kolektorja omejen v obeh smereh. Posledično poteka po enem voznem pasu v vsaki smeri, in sicer v smeri Ljubljane od križišča pri gostilni Jelen do bencinskega servisa Mol, v smeri Medvod pa od križišča pri gostilni Jelen proti Medvodam.

Zapora predvidena do konca avgusta

Večje spremembe prometne ureditve obsegajo spremenjeno vodenje prometa v križišču pri gostilni Jelen, in sicer je na izvozu iz Kosmačeve ulice dovoljeno le desno zavijanje na Celovško cesto v smeri proti Medvodam, prav tako pa je iz smeri Ljubljane proti Medvodam možno le desno zavijanje na Kosmačevo ulico. Ostale smeri so začasno ukinjene.

Ob gradnji polnega priključka iz avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto poteka tudi rekonstrukcije Celovške ceste, zaradi katere je od danes zaprta Gunceljska cesta od hišne številke 481 naprej. Popolna zapora bo predvidoma trajala do 31. avgusta.