Družba Mendota Invest je pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo kompleksa Emonika, ki bo vključeval nakupovalno središče, poslovne prostore, dva hotela in stanovanja. Gradnja se bo začela marca, ocenjena vrednost celotne investicije pa je več kot 350 milijonov evrov, so sporočili investitorji. Projekt naj bi bil končan do konca leta 2026.

Emonika bo stala ob križišču Dunajske, Vilharjeve in Masarykove ceste, ob glavni železniški in avtobusni postaji v Ljubljani.

Investitor projekta Emonika je družba Mendota Invest, ki je v lasti največje madžarske bančne skupine OTP. Kljub temu da bo gradnja Emonike potekala vzporedno z gradnjo potniškega centra Ljubljana (PCL), projekta nista povezana in nimata istih investitorjev, pojasnjujejo investitorji.

"Emonika je največja investicija skupine OTP v Sloveniji. Simbolizira naše spoštovanje do slovenske družbe in globoko prepričanje v prihodnost slovenskega gospodarstva. Prav tako kaže našo zavezanost k spodbujanju vzajemno koristnih partnerstev. Prepričan sem, da bo projekt ustvaril dodano vrednost za mesto in njegove prebivalce, hkrati pa pomeni pomemben korak naprej za slovenski nepremičninski trg, saj tako zahtevnega in obsežnega komercialnega nepremičninskega projekta v prestolnici še ni bilo," je dejal Sándor Csányi, predsednik in glavni izvršni direktor skupine OTP.

Pál Forgács, direktor družbe Mendota Invest, je ob tem povedal: "Ta pomemben mejnik predstavlja ključni korak naprej v uresničevanju naše vizije in ciljev. Prepričani smo, da bo Emonika postala ne samo arhitekturni simbol, temveč gospodarsko in družbeno središče."

Zrasla bo najvišja stolpnica v Ljubljani

V sklopu Emonike bo na voljo 187 stanovanj z razgledom na mesto, ki bodo primerna za sodoben življenjski slog in udobje. Imela bodo lastna parkirišča in kleti.

Na severnem delu kompleksa bo 15 tisoč kvadratnih metrov pisarniških prostorov, ki bodo namenjena sedežem podjetij in najemnikom. Kapacitete bo dopolnjevala tudi stolpnica na južnem delu, ki bo najvišja poslovna stavba v Ljubljani in bo vključevala 20 tisoč kvadratnih metrov dodatnih pisarniških površin. Poleg poslovne stavbe bo stalo nakupovalno središče s površino 21.500 kvadratnih metrov in z 80 trgovinami.

Foto: Emonika Kompleks bo vključeval tudi dva hotela – prvega s tremi zvezdicami in več kot 180 sobami ter drugega s štiri plus zvezdicami ter več kot 200 hotelskimi sobami in apartmaji. Hotela bosta opremljena s hotelsko restavracijo, saloni, konferenčnimi prostori, klubom in sobami z zasebnimi terasami.

Kompleks bo ena od prvih večnamenskih gradenj v Ljubljani s certifikatom Breeam in oceno "zelo dobro" ter vodilna okoljsko-trajnostna gradnja v Sloveniji. Breeam je vodilna svetovna metoda za ocenjevanje sonaravnosti, Emonika pa s tem certifikatom dokazuje svojo trajnostno naravnanost in odgovornost do okolja, ki se kaže tudi skozi ekonomsko učinkovitost, so v sporočilu za javnost še zapisali v družbi Mendota Invest.