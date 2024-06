Evropska centralna banka in Banka Slovenije sta izdali dovoljenji za združitev Nove KBM in SKB banke v eno pravno entiteto. Njuna pravna združitev je predvidena 22. avgusta, naslednji dan pa bodo združeno banko preimenovali v OTP banko, so sporočili iz Nove KBM.

Zamenjavo logotipa bank z novim logotipom OTP banke bodo izvajali postopoma. Sedež te banke bo v Ljubljani. Združitev bo prinesla pomembne spremembe predvsem za stranke SKB banke, ki bodo predvidoma 1. septembra vključene v informacijski sistem Nove KBM in bodo začele uporabljati nove ali prilagojene bančne produkte.

Obe banki sta stranke o tem že začeli obveščati. Tako so vse prejele obvestilo z opisanimi prednostmi, spremembami in navodili. Prav tako sta obe na svojih spletnih straneh vzpostavili posebno mesto, kjer so objavljene vse informacije, v pomoč strankam so tudi v kontaktnih centrih in poslovalnicah.

"OTP banka želi uresničiti vizijo biti najboljša banka v Sloveniji. Združitev dveh uspešnih bank v slovenskem bančnem okolju je pomembna zgodovinska prelomnica. Pravi zmagovalci te združitve bodo stranke, saj bodo pridobile dostop do združene banke z največ bančnimi točkami v državi, najboljšimi produkti in storitvami ter tudi najbolje ocenjenimi kanali digitalnega bančništva," so zapisali.

Proces združevanja Nove KBM in SKB banke teče od lanskega februarja, ko je skupina OTP kupila Novo KBM. Pred tem je konec leta 2019 stopila na slovenski trg z nakupom SKB banke. Cilj njunega povezovanja je oblikovanje vodilne finančne institucije v državi, ki bo tako na področju poslovanja s prebivalstvom kot z gospodarskimi družbami zagotavljala visokokakovostne bančne storitve in produkte s še večjo dodano vrednostjo.

Skupina OTP zagotavlja storitve za okoli 17 milijonov strank na 11 trgih v srednji in vzhodni Evropi in enem v Srednji Aziji. Strankam Nove KBM in SKB banke že omogočajo ugodnosti pri poslovanju na bankomatih v tujini. Z debetno kartico lahko brezplačno dvigujejo gotovino poleg v Sloveniji še na Madžarskem, Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, Bolgariji, Albaniji, Ukrajini in Moldaviji, so navedli.