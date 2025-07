Potem ko smo včeraj poročali, da je generalni sekretar stranke SDS Borut Dolanc po zelo ugodni ceni kupil nepremičnino na elitni lokaciji v Kranjski Gori , za 50 kvadratnih metrov velik apartma je odštel le 115 tisoč evrov, portal Necenzurirano danes razkriva, da je brez posojila lani kupil še nepremičnino v Novigradu v hrvaški Istri. Ob tem se zastavlja vprašanje, kako je Dolanc nakup financiral, glede na to, da pri banki ni najel posojila.

Lastnica 50 kvadratnih metrov velikega apartmaja v središču Kranjske Gore je Dolančeva žena Darja Dolanc. Za apartma sta zakonca leta 2023 odštela le 115 tisoč evrov, kar je za okoli sto tisoč evrov manj od njegove tržne vrednosti.

Spomnimo, nepremičnino sta kupila od podjetja Ahac iz Trbovelj, direktor katerega je Robert Ahac, eden največjih donatorjev stranke SDS. Ta je stanovanje leta 2020 kupil od podjetja Spekter iz Trbovelj, ki ga je več let vodil prav Dolanc, podjetje pa je od leta 2017 v lasti javnega stanovanjskega sklada. Ahac je apartma zakoncema Dolanc prodal za še nižjo ceno, kot ga je sam kupil leta 2020, čeprav cene nepremičnin v Kranjski Gori vztrajno rastejo.

Portal Necenzurirano zdaj razkriva, da je poleg popusta na nepremičnino Ahac ženi Boruta Dolanca odobril še 75 tisoč evrov brezobrestnega posojila, s katerim bi financirala nakup apartmaja. Darja Dolanc je posojilo v celoti poplačala januarja letos, čeprav je imela čas do konca letošnjega leta.

V letu in pol kupil dve nepremičnini

Poleg apartmaja v Kranjski Gori je Dolanc lani kupil še nepremičnino v prestižnem objektu Rotonda Inn v Novigradu. Koliko je odštel za 67 kvadratnih metrov velik apartma s pogledom na morje, ni znano, a se glede na trenutne razmere na nepremičninskem trgu cena najverjetneje giblje med 300 in 350 tisoč evrov brez DDV. Portal Necenzurirano poroča, da je že leta 2012 kvadratni meter v objektu Rotonda Inn znašal od 3.577 do 6.087 evrov brez DDV.

Pri tem se zastavlja vprašanje, kako je Dolanc nakup financiral. Kot opozarjajo na portalu Necenzurirano, sta bili nepremičnini kupljeni v razmaku leta in pol. Ob predpostavki, da je Dolanc za apartma v Novigradu odštel med 300 in 350 tisoč evri, nepremičnino v Kranjski Gori pa je kupil za 150 tisoč evrov, pomeni, da je brez posojila pri banki za nepremičnini odštel med 410 in 460 tisoč evrov. Skupna vrednost nepremičnin na trgu pa presega pol milijona evrov.