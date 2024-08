Združitev SKB in NKBM: kaj pravijo na pokojninskem zavodu?

Banki SKB in Nova KBM, ki sta v lasti madžarske skupine OTP, sta končali pravno združitev v OTP banko. Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) sporočajo, da upokojencem sprememb bančnih računov ni treba sporočati.

Na ZPIZ sporočajo, da so se z NKBM banko dogovorili, da obstoječim komitentom SKB banke, ki so uživalci prejemkov pri zavodu, zaradi sprememb bančnih računov ob združevanju v OTP banko, ni treba obveščati zavoda. "Zavod bo z banko za uživalce pokojninskih in invalidskih prejemkov vse spremembe bančnih računov izvedel z elektronsko izmenjavo podatkov. Posledično zavod poziva vse uživalce, naj sami ne pošiljajo zahtevkov za spremembo računov zavodu," sporočajo.

Ob tem so opozorili, da še vedno velja, da če uživalec prejemkov pri zavodu na novo odpre račun pri kateri drugi banki, to spremembo sam sporoči zavodu. Postopek so na zavodu podrobno opisali na tej povezavi.