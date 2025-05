Hamori z junijem predsednik uprave OTP banke

Andras Hamori, ki ga je nadzorni svet OTP banke lani jeseni izbral za novega predsednika uprave, v začetku maja letos pa je postal prokurist banke, bo po pridobitvi vseh regulatornih dovoljenj funkcijo predsednika uprave nastopil 1. junija, so danes sporočili iz banke.

Andras Hamori bo nasledil Spyridona Ntallasa, člana uprave, pristojnega za finance in načrtovanje, ki je bil 1. januarja imenovan za začasnega predsednika uprave in je banko vodil do prihoda novega glavnega izvršnega direktorja.

Kot so navedli v slovenski banki iz madžarske skupine OTP, je Hamori izkušen bančnik z več kot 25 leti mednarodne kariere, ki vključuje vrsto uspešnih projektov digitalne transformacije in vodenje kompleksnih poslovnih okolij. Njegovo imenovanje odraža strateško usmerjenost skupine k nadaljnji rasti, inovacijam in odličnosti pri odnosih s strankami, pravijo.

Dodajajo, da želi banka s Hamorijem na čelu utrditi svoj položaj in postati vodilna banka na slovenskem trgu. "Nova faza razvoja bo temeljila na nadaljnji digitalizaciji, strankam prijaznih rešitvah ter trajnostnem in odgovornem poslovanju," so napovedali.

Hamori je v preteklosti med drugim vodil segment bančništva za prebivalstvo v ING Avstralija ter zasedal vodilne in upravne funkcije v bankah ING Austria, Sberbank Europe, ZUNO Bank, Raiffeisen Bank International in GE Money.

V upravi OTP banke so poleg Hamorija in Ntallasa še Anita Stojčevska, ki je pristojna za poslovanje s podjetji, Gvido Jemenšek, ki je pristojen za poslovanje s prebivalstvom, Sabina Župec Kranjc, ki je pristojna za trge in operacije, Miha Kristl, ki je pristojen za upravljanje tveganj, in Vojko Božiček, ki je pristojen za digitalizacijo.

OTP banka je nastala z združitvijo Nove KBM in SKB banke, ki ju je predhodno prevzela madžarska OTP.