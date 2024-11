Madžar Andras Hamori bo na mestu predsednik uprave OTP banke zamenjal dosedanjega predsednika Johna Denhofa. Banki se bo predvidoma pridružil maja prihodnje leto in bo do prejema regulatornih soglasij opravljal funkcijo prokurista banke.

Andras Hamori je menedžer, usmerjen v razvoj poslovanja in k rezultatom, in ima bogate izkušnje na področju digitalne transformacije na mnogih mednarodnih trgih. Po več kot 25 letih dela v bančništvu si je pridobil trden ugled kot menedžer, ki dosega cilje in spodbuja kulturo visoke uspešnosti, pri tem pa strateško vizijo prenaša v neposredno vodenje. Andras prihaja na OTP banko, potem ko je vodil področje poslovanja s prebivalstvom banke ING v Avstraliji in banko uveljavil kot najbolj priporočano na tamkajšnjem trgu. Pred zaposlitvijo v Avstraliji je bil član uprav in izvršni direktor na bankah ING v Avstriji, Sberbank Evropa, ZUNO Bank, Raiffeisen Bank International in GE Money, so sporočili iz banke.

Z izborom novega predsednika uprave želi nadzorni svet omogočiti nadaljnjo rast in inovacije, s katerimi bo OTP banka ponujala odlično uporabniško izkušnjo strankam, obenem pa bo uresničevala vizijo biti najboljša banka v Sloveniji. Kot pomembna članica mednarodne Skupine OTP si bo banka tudi v prihodnje prizadevala za nenehen razvoj, vzajemno izmenjavo znanja in izkušenj, hkrati pa bo aktivno prispevala k stabilnosti in uspehu Skupine OTP, so prepričani v banki.

OTP banka je nedavno končala proces združevanja bank NKBM in SKB, s čimer je postala vodilna in močna banka s trdnimi temelji in razvojno naravnano strategijo. Pri svojem poslovanju spoštuje načela trajnostnega delovanja in si prizadeva za stalen razvoj potenciala zaposlenih, krepitev timskega duha ter ustvarjanje vrednosti za naše stranke, zaposlene in poslovne partnerje, so sporočili iz banke.

Imre Bertalan, predsednik nadzornega sveta OTP banke v Sloveniji, je v sporočilu za medije dejal, da je OTP banka Slovenija ena največjih in najpomembnejših članic mednarodne Skupine OTP. "Zato sem še posebno vesel, da lahko sporočim, da smo Andrasa Hamorija izbrali za naslednjega predsednika uprave banke. Andras bo, po pridobitvi dovoljenja ECB, s svojimi bogatimi mednarodnimi izkušnjami pri razvoju in poslovanju, ki se osredotoča na stranke, prevzel vodenje banke, potem ko se Johnu Denhofu ob koncu letošnjega leta izteče mandat. Hamori je v preteklih petih letih vodil področje poslovanja s prebivalstvom banke ING v Avstriji in Avstraliji. Pričakujemo, da bo ob nadaljnji pospešeni digitalizaciji OTP banke še okrepil poslovanje, usmerjeno k strankam.”

Hamori je navdušen, da se bo pridružil banki z močnim položajem na slovenskem trgu in trdnimi temelji. "Prizadeval si bom, da bomo na tej osnovi gradili še naprej, pri čemer bodo naše stranke v središču vsega, kar počnemo. S storitvami po njihovi meri, podprtimi s sodobno digitalno tehnologijo, bomo še poglobili odnose tako z njimi kot širšo skupnostjo ter jim zagotavljali dodano vrednost.”