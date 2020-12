Zadnje dejanje primorske agonije

Košarkarji Kopra Primorske so v tem tednu ostali še brez druge tekme. V klubu so še vedno zaviti v molk. A ob nadaljevanju prakse odpovedovanja tekem bodo namesto Koprčanov "spregovorili" pri Košarkarski zvezi Slovenije in ligi ABA.

Če so košarkarji Šenčurja v sredo šele nekaj ur pred tekmo državnega prvenstva izvedeli, da jim ni treba na pot v Koper, pa so bili pri Borcu iz Čačka že tri dni pred napovedanim gostovanjem Kopra Primorske obveščeni o tem, da jih v ponedeljek čaka prost večer.

Ni skrivnost, da sta bili obe tekmi odpovedani zaradi težav ali kar razpadanja primorskega moštva. Finančne težave so sodu izbile dno, igralci so bili pred dnevi obveščeni o tem, da imajo zeleno luč za iskanje novega delovnega okolja. V klubu, ki je še vedno zadnji slovenski državni in pokalni prvak, še naprej molčijo. Vsaj javno. Neuradno še iščejo morebitne poti rešitve in obstoja.

Z odpovedjo tekem so na nešporten način kupili nekaj časa. A "bonus" bo kmalu pokurjen. Iz KZS so sporočili, da bo ''komisar tekmovanja glede tekme odločal v skladu z določili pravilnika'' Če malce prejudiciramo, lahko napovedo, da bo tekmo registriral z rezultatom 20:0 v korist Šenčurja. V vodstvu lige ABA pa so že naznanili, da bo tekma registrirana z rezultatom 20:0 za Borac. V pravilnikih obeh tekmovanj pa je navedeno, da dvema primeroma neprihoda na tekmo sledi izključitev iz tekmovanja.

Jurij Macura je preteklo nedeljo dosegel zadnji koš za Primorsko. Zdi se, da zadnji koš v zgodovini kluba. Foto: Vid Ponikvar

Koledar pravi, da bi morala Koper Primorska 16. decembra v 12. krogu DP gostovati pri kranjskem Triglavu, tri dni pozneje pa v Bonifiki gostiti Split. Prihodnji teden bo torej dokončno znana usoda kluba, za katerega se že nekaj dni zdi, da umira na obroke.

Čakanje na epilog je ob tem popestrila še skupine nekdanjih košarkarjev obalnega kluba (Nejc Barič, Marjan Čakarun, Žiga Dimec, Lance Harris, Alen Hodžić, Marko Jagodić-Kuridža, Jan Kosi, Aleksandar Lazić, Ivan Marinković, Samo Udrih, Daniel Vujasinović in Nejc Zupan), ki se je v pismu za javnost, objavljenem v časniku Ekipa, ob omenjanju enormnih dolgov sprašuje, kako je "mogoče, da v Republiki Sloveniji za tovrstno goljufijo s številnimi žrtvami ne odgovarja nihče".

"Čudi nas, da kaj takšnega dopušča KZS, ki je klubu po že v štartu nepregledni fuziji s KK Lastovka dovolila delovanje prek 'partnerskih' podjetij, kot je bilo podjetje Incognitus športni marketing, d. o. o. Podjetje je bilo očitno uporabljeno kot varovalka lastnika prav za primer, do katerega je prišlo,'' so zapisali nekdanji člani prvakov in dodali, da bodo ''z vsemi razpoložljivimi sredstvi na odgovornost poklicali idejne vodje nasedlega projekta.'' Pri tem so omenili Miho Debevca, Klemna Pura in predsednika Gregorja Vugo.