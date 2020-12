Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po drugi zaporedni zmagi (v Stožicah je z rezultatom 77:73 padel Promitheas) in skupno šesti na devetih tekmah so si košarkarji Cedevite Olimpije že krog pred koncem prvega skupinskega dela EuroCupa zagotovili preboj v najboljšo šestnajsterico. ''Dokazali bomo, da je napredovanje povsem zasluženo. Nismo kar zaman tukaj,'' pravi trener Jurica Golemac.

V preteklih letih smo večkrat poudarili, da so prazni stoli dvorane v Stožicah v največji možni meri ogledalo predstav ljubljanske Olimpije. Letos samevajo kot še nikoli doslej. Pa bi bilo, če se ne bi svet znašel v primeru koronavirusa, verjetno drugače. Ne le zaradi dejstva, da ima ljubljanski klub enega najbolj homogenih in smiselno sestavljenih kadrov v zadnjih letih, temveč tudi zaradi rezultatske uspešnosti in napredovanja v TOP 16 evropskega pokala.

Skok na višjo evropsko stopničko so si ''zmaji'' zagotovili z dvema zmagama v 36 urah. Po Trentu je v četrtek padel še Promitheas. ''Res mi je žal, da igramo v prazni dvorani, saj navijači ne morejo v živo videti, kako fantje garajo. Zaslužili so si napredovanje. Ni pa bilo lahko. Ker smo vedeli, kaj nam tekma prinaša, smo bili v krču. Potrebovali smo nekaj časa, da smo dvignili energijo v obrambi, tako da je steklo tudi v napadu,'' je po grškem skalpu dejal trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac, ki obenem dokazuje tudi svoj izjemen trenerski potencial.

Čeprav je izpostavljal pomembnost zmage, pa je kot obrambno naravnani strokovnjak po tekmi iskal tudi nauke za nadaljevanje zgodbe. ''Začeli smo slabo. Želeli smo zmagati zgolj z napadom. Tudi malce lahkomiselni smo bili. Tako ne gre. A prav zasuk priča o značaju naših košarkarjev,'' je dejal Zagrebčan s slovenskim potnim listom, ki je lahko zadovoljen z odgovornostjo v drugem polčasu in predvsem pristopom v odločilnih minutah, medtem ko pa sta na strelski ravni voz vnovič potegnila prva igralca ekipe Kendrick Perry (24 točk) in kapetan Jaka Blažič (18).

Golemca veseli tudi napredek Olimpije, ki ga je pričakoval, saj je povsem nova igralska zasedba potrebovala čas za medsebojno spoznavanje, gradnjo hierarhične piramide in predvsem tkanje notranjih vezi. ''Vidi se, da smo zbrali pravo skupino fantov. Trudijo se, želijo napredovati in predvsem nikoli ne odnehajo. To je bilo vidno tudi na zadnji tekmi,'' razmišlja trener vitaminskih ''zmajev'', med katerimi je od tega tedna še reprezentančni organizator igre Luka Rupnik. Proti Promitheasu ni smel igrati, saj je šlo za zaostalo tekmo. Iz tedna v teden pa naj bi bil njegov prispevek večji.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpijo sicer prihodnji teden čaka še povratna tekma z Grki, po novem letu pa druga faza drugega najmočnejšega tekmovanja, v katerem bodo nadaljevali v eni od štirih štiričlanskih skupin. ''Verjamem, da še nismo rekli zadnje besede. Nasprotno, marsikaj lahko povemo tudi v TOP 16. Ne bomo se predali. Še bolj bomo trenirali. Vsem bomo dokazali, da smo zasluženo napredovali. Vztrajati moramo pri enotnosti. Vsak pa se mora zavedati svoje vloge,'' je proti nadaljevanju sezone pogledal Jurica Golemac, katerega samoumevni cilj je dvojna domača krona in boj za najvišja mesta v ligi ABA, kjer naj bi bila Olimpija po zagotovili direktorja Davorja Užbinca šele peta na proračunski lestvici. Za Partizanom, Crveno zvezdo, Mornarjem in Budućnostjo.