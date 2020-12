Cedevita Olimpija s stotico odpravila Cibono

Na večerni nedeljski tekmi 10. kroga lige ABA so košarkarji Cedevite Olimpije rutinirano odpravili Cibono, slavili so s 100:75. Že v petek je Krka po dramatični končnici z 80:78 slavila pri Splitu in vknjižila tretjo zaporedno zmago v tekmovanju. Koper Primorska bi morala v ponedeljek gostovati pri Borcu, a tekme zaradi težav Primorcev ne bo.

Gostje iz Zagreba so stik z Ljubljančani držali zgolj v prvi četrtini, po kateri je na semaforju pisalo 27:19. V drugem delu je Olimpija Ciboni dopustila zgolj deset točk in se na odmor odpravila s skoraj 20 točkami prednosti, to je v nadaljevanju še povečala. V zadnji četrtini je vodila tudi za 34, na koncu pa suvereno zmago slavila s 100:75.

Največ točk, 18, je pri domačih dosegel Jarrod Jones, Edo Murić jih je dodal 16. Pri poražencih je Ivan Novačić vpisal 15 točk.

To je tretja zaporedna zmaga zmajev, sicer pa šesta na sedmih tekmah v tekmovanju. Boje v ligi ABA bodo nadaljevali čez teden dni na gostovanju pri vodilni Crveni zvezdi.

Krka do zmage tri sekunde pred koncem

Novomeščani so srečanje s Splitom odprli odlično in hitro povedli s 7:0, a gostitelji so se vrnili v igro, povedli za pet točk, po prvi četrtini pa vodili za dve (22:20). Vodstvo so držali vse do rezultata 30:29, ko je preobrat priredila Krka in z delnim izidom 11:2 na polčas odšla z vodstvom 40:32.

Roderick Camphor je tri sekunde pred koncem Krki zagotovil zmago v Splitu. Foto: ABA liga, Split/Ivica Cavka Hrvaško moštvo je v nadaljevanju stopilo prednost in v zadnjo četrtino vstopilo s tremi točkami prednosti (57:54). Ekipi sta se izmenjevali v tesnem vodstvu, tri sekunde pred koncem pa je Roderick Camphor zadel za zmago Dolenjcev z 80:78. Camphor je bil z 20 točkami najbolj razpoložen strelec gostov, ti slavijo tretjo zaporedno zmago tekmovanja, pri domačih je eno manj dosegel Marko Luković.

Potem ko je Košarkarska zveza Slovenije na pobudo Kopra Primorske v 11. krogu DP odložila tekmo zadnjih državnih prvakov s Šenčurjem, a o dokončni usodi še ni presodila, je bila zdaj tudi uradno odpovedana ponedeljkova tekma v ligi ABA. Primorska bi morala gostovati pri Borcu. Ker so Koprčani gostovanje odpovedali brez utemeljenih razlogov, bi bila tekma registrirana z rezultatom 20:0 za košarkarje iz Čačka.

Liga ABA, 10. krog Petek, 11. december:

Split : Krka 78:80 (22:20, 32:40, 57:54)

Luković 19, Perković 15, Čampara 14; Camphor 20, Barič 14, Škifić 10 Sobota, 12. december:

FMP : Crvena zvezda 75:111

Partizan : Mega 79:77 Nedelja, 13. december

Igokea : Zadar 72:48



Budućnost : Mornar 81:74



Cedevita Olimpija : Cibona 100:75

Jones 18, Murić 16, Hopkins 12; Novačić 15, Reynolds 13, Bilinovac 9 Ponedeljek, 14. december:

Borac - Koper Primorska (odpovedano)