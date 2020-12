Novomeščani niso dopustili presenečenja, prvi poraz Crvene zvezde

Košarkarji Krke so upravičili vlogo favoritov in Primorsko premagali s 74:57.

Košarkarji Krke so upravičili vlogo favoritov in Primorsko premagali s 74:57. Foto: Urban Meglič/Sportida

Na zadnji nedeljski tekmi 9. kroga lige ABA so košarkarji Krke s 74:57 ugnali Koper Primorsko, ki ostaja brez zmage. Prvič v sezoni je izgubila Crvena zvezda, premagali so jo člani Budućnosti. Košarkarji Cedevite Olimpije bi morali v soboto gostovati v Zadru, a je bila tekma zaradi okužb v vrstah hrvaške ekipe prestavljena.

Obračun v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu je bil v prvih 25 minutah precej izenačen, Primorci so do rezultata 38:36 držali stik s favoriziranimi gostitelji, ki jim je nato uspel delni izid 11:0 in so ušli na +13. Vodstva niso več spustili iz rok, gostje so se sicer v zadnji četrtini približali na osem točk (54:46, 59:51), a na koncu izgubili s 74:57.

Največ točk pri zmagovalcih, 15, je vknjižil Roderick Camphor, eno manj je dosegel Rok Stipčević, pri poražencih se je Urban Durnik ustavil pri 19.

Za Krko, ki je zdaj sedma, je to tretja zmaga na deveti tekmi, Primorci še čakajo na prvo.

Liga ABA, 9. krog Nedelja, 6. december:

Krka : Koper Primorska 74:57 (18:19, 33:28, 52:38)

Camphor 15, Stipćević 14; Durnik 19, Vončina 11 Mornar : Split 91:75

Crvena zvezda : Budućnost 65:67

Petek, 4. december:

Cibona : FMP 93:80 Sobota, 5. december:

Igokea : Borac 73:71 (21:17, 39:32, 58:53)

Mornar : Partizan 77:76 (15:22, 33:39, 54:51, 70:70) Prestavljeno:

Zadar - Cedevita Olimpija