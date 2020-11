Cedevita Olimpija v podaljšku strla Igokeo

V osmem krogu lige ABA so košarkarji Cedevite Olimpije po podaljšku s 103:92 premagali Igokeo. Novomeška Krka se je v četrtek pri Borcu v Čačku veselila tesne zmage, Koper Primorska je v soboto gostila Mego in izgubila po podaljšku. Krog bosta v ponedeljek z derbijem sklenila Partizan in Crvena zvezda.

Cedevita Olimpija je praktično vso tekmo vodila (največ za deset točk), v zadnjo četrtino je vstopila s štirimi točkami prednosti, to zvišala na sedem, nato pa gostom dopustila, da so pri rezultatu 76:77 prvič povedli. Sledila je dramatična končnica, v kateri je Olimpija večino časa znova vodila, a je Antabia Waller nekaj sekund pred koncem rednega dela izsilil podaljšek. V tem je prevladovala Olimpija, predvsem Edo Murić, ki je dosegel polovico od 16 ljubljanskih točk, Igokea pa le pet. Zmaji so na koncu slavili s 103:92.

Najbolj točk pri domačih je vpisal Kendrick Perry (27), Jaka Blažič jih je dodal 22, Murić 16. Pri gostih je največ točk, 17, vknjižil Antabia Waller.

Koprčani izgubili po podaljšku

Koprčani so se v soboto v domači Bonifiki dobro spopadli z beograjsko Mego, a izgubili po podaljšku. Po 40 minutah igre je bil izid 63:63, v dodatnem igralnem času so gostje prišli do zmage z 71:69. V domači vrsti sta strelsko izstopala Luka Vončina z 22 in Erjon Kastrati z 21 točkami.

Novomeščani zmagali v Čačku

Hrvat v dresu Krke Jure Škifić je bil z 28 točkami prvi strelec četrtkove tekme v Čačku in s tem eden glavnih junakov zmage Novomeščanov. Adin Vrabac jih je za Krko prispeval 14, 12 pa Jan Kosi. Pri domačem Borcu je s 24 točkami izstopal Nemanja Todorović.

Novomeščani so z drugo zmago v sezoni začasno skočili na šesto mesto ligaške lestvice, tik pred Cedevito Olimpijo, ki jo v nedeljo čaka spopad z Igokeo.

Krka je v Čačku obračunala z Borcem in se veselila zmage. Foto: Urban Meglič/Sportida

Klubi enotni, spori rešeni

Klubi v ligi Aba so na konstruktivnem srečanju soglasno sprejeli temelje za vse potrebne korake, ki bodo zagotovili stabilnost in nadaljnji napredek lige, so iz vodstva lige sporočili v izjavi za javnost, poroča STA.

Kot navajajo, bodo klubi lige Aba do najkasneje petka, 20. novembra, razrešili vsa sporna vprašanja v zvezi z lastniško strukturo in odprtjem poslovnega računa v banki v Zagrebu.

"Klubi so soglasno odločili, da ustanovijo pravno ekipo, katere naloga bo pripraviti vse potrebne dokumente in ukrepe, ki jih je treba sprejeti za preoblikovanje lige Aba iz javnega podjetja v družbo z omejeno odgovornostjo," navajajo v izjavi za javnost.

S preoblikovanjem lige Aba so vsi klubi trdno prepričani, da bodo izvedeni vsi dogovorjeni koraki in s tem zagotovljena stabilnost in izboljšanje vseh tekmovanj pod okriljem lige ABA, so še dodali.

Liga ABA, 8. krog Četrtek, 19. november:

Borac : Krka 86:90

Todorović 24, Kočović 18, Jones 15; Škifić 28, Vrabec 14, Kosi 12 Sobota, 21. november:

Split : Mornar 87:95



Koper Primorska : Mega 69:71*

Vončina 22, Kastrati 21; Simonović 15, Matković 12, Tepić 11 Nedelja, 22. november:

Budućnost : Cibona 87:68



Cedevita Olimpija : Igokea 103:92* (87:87)

Perry 27, Blažič 22, Murić 16; Waller 17, Atić 11 Ponedeljek, 23. november:

21.00 Partizan - Crvena zvezda Prestavljeno:

FMP - Zadar



* - po podaljšku