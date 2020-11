Nor koš Duščaka, Krka v drami izgubila

Na uvodni nedeljski tekmi 7. kroga regionalne košarkarske lige ABA so košarkarji Krke v izjemno izenačeni končnici izgubili proti Megi. Cedevita Olimpija ni imela težav pri pohodu do nove zmage, z neverjetnim metom pa je za potezo kroga poskrbel Dan Duščak. Koper Primorska je v soboto vknjižila nov poraz, tokrat pri Mornarju. Dve tekmi sta zaradi pozitivnih testov prestavljeni.

Liga ABA, 6. krog

Košarkarji Krke so na gostovanju proti Megi že zaostajali s 14 točkami razlike, a nato naredili preobrat in so v drugem polčasu prišli tudi do prednosti. V zaključku tekme je potekala drama za zmago. Na žalost dolenjskih navijačev so bili v končnici domačini bolj zbrani in vknjižili peto zmago, Krka, pri kateri je bil s 16 točkami najbolj razpoložen izkušeni Rok Stipčević, pa ostaja pri eni.

Najlažje delo od slovenskih klubov je konec tedna čakalo vročo Cedevito Olimpija, ki je v tem tednu dvakrat gladko zmagala v EuroCupu proti Bursasporju. Tudi proti Boracu iz Čačka je nadaljevala z zmagovalno tradicijo, tekmo pa končala brez izključenega trenerja Jurice Golemca.

Za potezo dneva, kroga in morda tudi uvodnega dela sezone pa je poskrbel 18-letni Dan Duščak, ki je ob koncu tretje četrtine s svoje polovice igrišča zadel trojko, s katero je takrat povečal prednost Olimpije na 73:59. Sicer pa je ob zmagi s 97:88 blestel Jaka Blažič s 23 točkami, ki je bil vroč že na gostovanju v Turčiji proti Bursasporju, proti kateremu je Olimpija v EuroCupu vknjižila dve pomembni zmagi.

Dan Duščak je poskrbel za met, ki ga redko vidimo na tekmah. Foto: Vid Ponikvar

Koprčani so v soboto znova izgubili, s 87:66 je bil boljši Mornar. Pri zmagovalcih je največ točk, 15, dosegel Kenneth Gabriel, pri Primorcih pa Erjon Kastrati (20), 18 jih je dodal Jurij Macura. Do zmage so v soboto prišli tudi člani Partizana, ki so gostovali pri Ciboni.

Zaradi okužb košarkarjev Budućnosti in FMP-ja sta preloženi tekmi med Zadrom in Budućnostjo ter Igokeo in FMP-jem.

Liga ABA, 7. krog Nedelja

Mega : Krka 71:70 (17:14, 36:31, 51:54)

Simonović 17; Stipčević 16, Camphor 13 Cedevita Olimpija : Borac 97:88 (25:25, 49:39, 73:57)

Blažič 23, 8 sk., Perry 14; Nerandžič 17 19.00 Crvena zvezda - Split 19.00 Crvena zvezda - Split Sobota

Cibona : Partizan 75:82 (65:67, 40:50, 21:27)



Mornar : Koper Primorska 87:66 (66:53, 48:41, 25:18)

Garbiel 15, Vranješ in Needham oba po 11; Kastrati 20, Macura 18 Zadar – Budućnost - tekma zaradi okužbe s koronavirusom preložena/

Igokea - FMP - tekma zaradi okužbe s koronavirusom preložena/