Cedevita Olimpija tudi v drugo uspešna v Turčiji

Košarkarji Cedevite Olimpije so še drugič v dveh dneh gostovali pri turškem Bursasporju in še drugič zmagali. Tokrat so bili boljši s 97:80, najbolj razpoložen je bil znova Jaka Blažič (25 točk).

V ponedeljek so košarkarji Cedevite Olimpije spretno izkoristiti kadrovsko načetost turškega tekmeca. Bursaspor so na krilih izjemno razpoloženega kapetana Jake Blažiča premagali z rezultatom 104:88. S tem so poravnali svoj dolg iz drugega kroga, ko bi morali Turke gostiti v Stožicah, a so bili srečanje zaradi okužbe z novim koronavirusom prisiljeni odpovedati.

EuroCup, skupina D 7. krog (sreda, 11. 11.)

Bursaspor : Cedevita Olimpija 80:97 (21:33, 43:52, 66:79)

Jones 23, Munford 13; Blažič 25, 5 sk., Brown 15, Jones 14, Murić 12



18.30, Promitheas – Dolomiti Trento

20.00, Nanterre 92 – Gran Canaria



Ponedeljek, 2. 11. (zaostala tekma 2. kroga)

Bursapor : Cedevita Olimpija 88:104 (76:85, 54:58, 26:27)

Munford 25, Batuk 17, Kadji 13; Blažič 33, Perry 15, Jones 13, Hopkins 10