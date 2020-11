Le dve zmagi v petih tekmah lige ABA in identičen izkupiček v EuroCupu. To je dediščina, ki jo pred sobotnim obračunom z Zadrom prevzema novi trener Partizana. To je zdaj tudi uradno Sašo Filipovski, diplomant ljubljanske košarkarske šole in mentorja Zmaga Sagadina, za katerim pa je v zadnjem desetletju in pol tudi niz samostojnih projektov. Tako je v dveh obdobjih vodil Olimpijo, vmes tudi Turow, rimski Virtus, Stelmet in Banvit, nazadnje pa Monaco.

Pri klubu iz sredozemske kneževine, ki je sicer na košarkarskem zemljevidu umeščen v Francijo, je nazadnje deloval v delu sezone 2018/19. Po predčasnem slovesu s trenerske klopi, a nadaljnji pogodbeni zavezanosti, se je za nekaj časa umaknil s trenerske scene. Deloma v družinsko okolje, mudil pa se je tudi pri več klubih lige NBA. Ponudbe Partizana, nekdanjega evropskega klubskega prvaka, ni mogel zavrniti, čeprav je jasno, da bo imel manevrskega prostora za kadrovske spremembe malo, cilji pa so visoki.

Na klopi beograjskega kluba je sicer po odhodu Andrea Trinchierija v München novo sezono pričakal Vlado Ščepanović. Milivoje Lazić je bil nato na tekmi proti Igokei zgolj začasna izbira. Kandidata za prevzem taktirke sta bila Filipovski in Aleksandar Đikić. Klubsko vodstvo, katerega največja želja je vrnitev v evroligo, je naposled doseglo dogovor s prvim.

Filipovski bo srbski sedmi sili uradno predstavljen v petek, torej dan pred jadranskim obračunom z Zadrom, iz kluba pa so sporočili, da mu bosta pomagala pomočnik Boban Mitev in kondicijski trener Vladan Radonjić.