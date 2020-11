Olimpija do pomembne zmage nad oslabljenimi Francozi

Košarkarji Cedevite Olimpiji so v 6. krogu EuroCupa v domačih Stožicah s 75:63 premagali oslabljeni pariški Nanterre 92, ki je zaradi pozitivnih testov na novi koronavirus v Ljubljano prišel oslabljen. Ljubljančani so vknjižili drugo zmago na tekmovanju, izjemno pomembno v boju za mesto med najboljšimi 16 ekipami tekmovanja.

Parižani so v Ljubljano pripotovali oslabljeni, zaradi pozitivnih testov na novi koronavirus je doma ostalo kar nekaj igralec, pa tudi glavni trener Pascal Donnadieu. Francoze je tako vodil pomočnik Franck Le Goff, ki je imel na voljo zgolj osem košarkarjev.

Ti so v prvi četrtini še držali stik s Cedevito Olimpijo, prav tako do sredine drugega dela, ko so zmaji vodili zgolj za pet točk (33:28). Vodstvo Ljubljančanov se je do polčasa povečalo za 12 točk, v nadaljevanju pa skoraj ni več padlo pod dvomestno število. Po 40 minutah so domači slavili s 75:63. Največ točk, 17, je vknjižil Rion Brown, ki je dodal še 11 skokov, pri gostih je s 23 točkami voz vlekel Ivan Fevrier.



Četa glavnega trenerja Jurice Golemca je z drugo zmago napravila odločen korak proti preboju med najboljših 16 ekip tekmovanja. Ljubljančani bodo prihodnji teden (ponedeljek, sreda) opravili kar dve gostovanji v Turčiji, pri zadnjem Bursasporju. Tam bodo odigrali tudi prestavljeno tekmo, ki bi morala oktobra potekati v Ljubljani.

Fotogalerija s tekme (foto: Vid Ponikvar)

1 / 28 2 / 28 3 / 28 4 / 28 5 / 28 6 / 28 7 / 28 8 / 28 9 / 28 10 / 28 11 / 28 12 / 28 13 / 28 14 / 28 15 / 28 16 / 28 17 / 28 18 / 28 19 / 28 20 / 28 21 / 28 22 / 28 23 / 28 24 / 28 25 / 28 26 / 28 27 / 28 28 / 28