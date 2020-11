V Stožice se vendarle vrača košarka, toda …

Tudi šesti krog EuroCupa prinaša niz odpovedi oziroma prestavitev tekem zaradi novega koronavirusa. Med tistimi, ki ne bodo stopili na parket, so tudi košarkarji beograjskega Partizana. Nekdanji evropski prvaki ne bodo dočakali gostovanja okuženega Joventuta. Naj bi pa zato še pred vrnitvijo v ligo ABA dobili novega glavnega trenerja. Prvi favorit za črno-beli stolček ostaja ljubljanski strokovnjak Sašo Filipovski. Nekdanji trener Monaca je namreč od statusa kandidata v medijih že prešel v fazo uradnega sogovornika. Pogodba vseeno še ni podpisana. Bi se pa lahko to v kratkem zgodilo.

Francoska uganka

Brez trenerja pa je v Ljubljano pripotoval Nanterre 92. Pri francoskem klubu se namreč že lep čas soočajo z okužbami z novim koronavirusom. Ob zadnjem testiranju je bil pozitiven tudi trener Pascal Donnadieu, ki je tako ostal v Franciji. Z njim pa tudi vsaj štirje košarkarji prvega moštva. Iz kluba iz pariškega predmestja ob tem sporočajo, da so zadostili kriterijem EuroCupa in za tekmo s Cedevito Olimpijo (sreda ob 18.30) sestavili ekipo vsaj osmih "negativnih" košarkarjev, pri čemer pa so se bili prisiljeni nasloniti tudi najmlajši del igralskega seznama.

Edina zmaga prav proti Olimpiji

Nanterre bo torej v Stožicah precejšnja neznanka. Za nameček nekdanji francoski prvak in tudi že zmagovalec EuroCupa ob koncu tedna ni odigral tekme državnega prvenstva, saj je vodstvo tekmovanja ob izrednih razmerah v državi začasno zamrznilo koledar. Vsekakor pa bo to drugačna ekipa, kot tista, ki je 30. septembra ob odprtju sezone premagala Olimpijo (80:76). To je sicer tudi edina evropska zmaga ekipe Nanterre v tej sezoni. Sledili so namreč trije porazi (Gran Canaria, Trento in Promotheas), tekma proti Bursi pa je bila minuli teden prav tako prestavljena.

Jurica Golemac po drugo evropsko zmago. Foto: Sportida

Kot bi bili v polni postavi

V ljubljanskem taboru, kjer trenutno ni večjih zdravstvenih težav (izjema je že dalj časa odsotni Mangok Mathiang), so imeli tako kar nekaj težav z osredotočeno pripravo na tekmeca. So se pa ob odpovedanih zadnjih dveh tekmah lahko posvečali predvsem sebi. "Vse se spreminja iz dneva v dan. Mi se na tekmo vseeno pripravljamo, kot da Parižani prihajajo v polni sestavi. Ne smemo se sprostiti, saj je pariška ekipa dovolj kvalitetna, da nas na domačem parketu premaga, če v tekmo ne vstopimo dovolj osredotočeno. Popraviti moramo nekatere napake v naši igri, popraviti moramo tudi igro v skoku in fizični kontakt. Na tem smo delali na treningih," razmišlja trener Olimpije Jurica Golemac.

Lačni tekem

V dvanajstih dneh je Olimpija odigrala le eno tekmo (poraz v ligi ABA proti Partizanu), zato se na pravi igralski ritem težko zanaša. Močnejša pa je po zagotovilih iz "zmajevega" gnezda tekmovalna lakota. "Zagotovo nas čaka neugodna ekipa, ki igra fizično košarko. Igra ekipe Nanterre je v veliki meri odvisna od protinapadov. Nadzorovati bomo morali potek tekme, saj jim to ne ustreza. Pripravili se bomo dobro, tako kot na vsako tekmo, upam pa, da bomo na parket stopili v popolni postavi in zabeležili zmago, ki je za nas zelo pomembna. Domače tekme je treba dobiti," opozarja Edo Murić, ki bo na parket znova stopil pred praznimi tribunami. V dvorani tokrat ne bo niti predstavnikov sedme sile.