Visok poraz Krke v Beogradu

Košarkarji oslabljene Krke so v 5. krogu lige ABA z 62:88 izgubili pri Crveni zvezdi, ki ob Budućnosti ostaja edino nepremagano moštvo v ligi. Člani Kopra Primorske so v nedeljo visoko izgubili s Cibono, tekma med Cedevito Olimpijo in Budućnostjo pa je bila zaradi več primerov okužb z novim koronavirusom v črnogorskem košarkarskem kolektivu prestavljena.

Trener Novomeščanov Vladimir Anzulović na težkem gostovanju ni mogel računati na celotno ekipo, med drugim sta manjkala Luka Lapornik in Milan Milanović, Jan Kosi je igral zgolj pol minute ... Krkaši so se v prvi četrtini dobro upiralo favoriziranemu tekmecu in po desetih minutah zaostajali zgolj za tri točke (15:18). Zaostanek se je do polčasa zvišal na 15 (29:44), v nadaljevanju je Crvena zvezda še ušla gostom in na koncu peto zaporedno zmago slavila z 88:62. Pri domačih je največ točk, 14, dosegel Ognjen Dobrić, pri Krki je Adin Vrabac končal pri 13, Jure Škifić jih je dodal 11.

Košarkarji Kopra Primorske so doživeli peti poraz v ligi Aba in ostajajo edina ekipa brez zmage v tekmovanju. Cibona jim je zadala najvišji poraz v sezoni, zaskrbljujoče pa je tudi dejstvo, da so Koprčani dosegli zgolj 50 točk oziroma najmanj v petih tekmah.

Primorska brez možnosti pri Ciboni

Igralci Primorske na gostovanju pri Ciboni niso bili dostojen tekmec. Odpovedali so v vseh elementih in bili povsem brez moči proti ekipi, ki je v dosedanjih štirih tekmah zabeležila le eno zmago. Zagrebčani so imeli že po prvih desetih minutah dvomestno prednost, ki so jo v tretji četrtini povišali na +23.

.@kk_cibona's 19-year old player Lovro Gnjidić makes two amazing dunks on his dream #ABALiga debut 🙌💥 pic.twitter.com/jym1OEO7N4 — ABA Liga (@ABA_League) November 1, 2020

Ob omejenem igralskem kadru - na klopi je sedelo le deset igralcev, med strelce pa se jih je vpisalo šest - je največ točk za Koper Primorsko, ki je imela 22 izgubljenih žog (Vončina 8), dosegel Urban Durnik (13), po dvanajst pa sta jih zbrala Jurij Macura (7 skokov, trojke 2:4) in Erjon Kastrati (trojke 1:8).

Liga ABA, 5. krog: Ponedeljek, 2. november:

Crvena zvezda : Krka 88:62 (18:15, 26:14, 67:46)

Dobrić 14, Walden 13; Vrabac 13, Škifić 11, Barič in Camphor oba po 9



21.00 FMP - Borac Nedelja, 1. november:

Cibona : Koper Primorska 91:50

Bilinovac 21, Radovčić in Gnjidić po 11; Durnik 13, Kastrati in Macura po 12



Zadar : Split 66:72



Cedevita Olimpija - Budućnost (tekma je prestavljena)



Sobota, 31. oktober:

Mornar : Mega 80:73

Igokea : Partizan 90:84