"Zaustavite evropska tekmovanja"

Košarkarski kolektivi se soočajo z vse večjimi težavami. Okrnjen igralski kader zaradi okužb z novim koronavirusom, karantene, težave pri prehajanju meja, prestavljanje tekem, kopičenje neodigranih spopadov, iskanje novih terminov … Jasno, ob nenehnih testiranjih in igranju v večinoma praznih dvoranah. Zato ne čudijo prvi glasnejši pozivi k ukrepanju. Za enega bolj odmevnih je poskrbel uveljavljeni italijanski strokovnjak Ettore Messina.

Ettore Messina Foto: Reuters Trener, ki je bil štirikrat evropski klubski prvak, v vlogi pomočnika pa je služboval tudi v ligi NBA, v pismu za javnost ocenjuje, da zmanjkuje terminov za igranje preloženih tekem, predvsem pa napoveduje, da bo o zmagovalcih začela odločati sreča oziroma stanje okuženih košarkarjev. 61-letni Italijan poziva vodstvi Mednarodne košarkarske zveze ter evrolige in vse preostale sodelujoče v evropski klubski košarki k enotnemu delovanju. "Delitve iz preteklosti pustite ob strani," svari aktualni trener Milana.

Messina ob tem ponuja tudi dokaj radikalen predlog. Po njegovem mnenju bi bilo v tem trenutno najbolj smotrno nemudoma zaustaviti vsa mednarodna klubska tekmovanja. Klubi bi se tako posvetili zgolj državnim prvenstvom, kjer ni težav s prehajanjem meja in soočanjem z različnimi epidemiološkimi slikami in državnimi ureditvami, v marcu ali aprilu 2021 pa bi se nato vrnili na mednarodno sceno. "Morda se bo do takrat položaj s koronavirusom že nekoliko umiril, košarkarji pa bodo svoje delo končali pravočasno za pripravo na olimpijske igre," razmišlja legendarni trener, ki se sicer zaveda problematike televizijskih pravic in pokroviteljev. "Zdravje udeležencev in integriteta tekmovanja sta prednostni nalogi," dodaja nekdanji trener Virtusa, Reala, CSKA-ja, Benettona …

Barcelona 6, Zenit 2



Besede trenerja Messine o zmedi na košarkarski sceni potrjuje pogled na (ne)odigrane tekme v evroligi. Vodilna Barcelona in Žalgiris sta jih odigrala po šest, Zenit po drugi strani le dve, Asvet tri. Podobna je slika v EuroCupu. Navsezadnje je dve evropski tekmi v "zaostanku" tudi Cedevita Olimpija, ki ima ob tem še en "dolg" tudi v ligi ABA.