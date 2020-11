Ženski selektor izbral, moški pa …

Čez dobre tri tedne se bo v Ljubljani zbrala moška košarkarska reprezentanca, ki jo v "mehurčku" v Stožicah čakata kvalifikacijski tekmi za EuroBasket 2022 proti Ukrajini in Madžarski. Ob tem še vedno ni jasno, kdo bo vodil slovensko izbrano vrsto. Kljub drugačnim neuradnim namigom imena pretekli teden javnost ni dočakala, zato je realno pričakovati, da ga bo v tem tednu.

Precej manj pa je nejasnosti v ženski izbrani vrsti, ki jo čaka "mehurček" na Kreti s tekmama proti Islandiji (12. 11.) in Grčiji (14. 11.). Selektor Damir Grgić je že razkril seznam kandidatk. Na njem je 13 košarkaric. Zaradi poškodbe oziroma bolezni bosta odsotni Zala Friškovec in Tina Trebec. Med vpoklicanimi je znova Američanka Shante Marie Evans, pa tudi prvi zvezdnici Teja Oblak in Nika Barič.

"Prvo tretjino kvalifikacij smo opravili z odliko in vsi si želimo, da nadaljujemo v enakem slogu. Zavedamo se, da imamo lepo priložnost, da naredimo še en korak proti tretji zaporedni uvrstitvi na evropsko prvenstvo, in s takšnim razmišljanjem se bomo podali na parket. Glede na to, da se bomo v polni zasedbi zbrali šele na Kreti, pa seveda upam, da bodo igralke prispele zdrave in nam bo zdravje služilo," proti Grčiji pogleduje selektor Grgić.

Slovenska ženska reprezentanca 2020



Nika Barič (Birevim Elezig, Turčija), Tina Cvijanovič (Delser Lsb Videm, Italija), Merisa Dautović (Maribor), Lea Debeljak (Cinkarna Celje), Shante Marie Evans (Artego Bydgoszcz, Pojska), Teja Goršič (Hannover, Nemčija), Tina Jakovina (Kangoeroes Mechelen, Belgija), Aleksandra Krošelj (Kangoeroes Mechelen, Belgija), Eva Lisec (Roche Vendee Basket, Francija), Teja Oblak (Usk Praga, Češka), Annamaria Prezelj (Brez Kluba), Eva Rupnik (Rheinland Lions Köln, Nemčija) in Maruša Seničar (Cinkarna Celje).

Kako na evropsko prvenstvo?



V kvalifikacije za nastop na ženskem EuroBasketu 2021 (17.- 27. 6.) se je podalo 33 reprezentanc, ki se potegujejo za 14 mest. Nastop na EP si bodo zagotovile zmagovalke vseh devetih kvalifikacijskih skupin ter pet najboljših drugouvrščenih reprezentanc. Šest skupin je sestavljenih iz po štirih ekip, tri skupine pa tvorijo po tri reprezentance. Rezultati s četrtouvrščeno reprezentanco v skupini se pri določanju najboljših petih drugouvrščenih reprezentanc ne bodo upoštevali. Na prvenstvo sta kot gostiteljici že uvrščeni Francija in Španija.