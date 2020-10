Filipovski se vrača na sceno

Novi koronavirus, s katerim sta se ta teden okužila člana strokovnega štaba Aleksandar Matović in Dejan Mijatović, še zdaleč ni edina težava Partizana. V beograjskem klubu ne skrivajo nezadovoljstva nad igrami in rezultatskim odprtjem nove sezone: dve zmagi – trije porazi v EuroCupu in dve zmagi – dva poraza v ligi ABA. V zadnjem tednu so sicer ugnali Cedevito Olimpijo, previsoka ovira pa je bil Alen Omić s svojim JL Bourg en Bresse.

Prva in predvsem pričakovana žrtev je donedavni trener Vlado Ščepanović, ki je poleti v sedlu nasledil Andreo Trinchierija. V soboto bo tako zasedbi Partizana na gostovanju pri Igokei poveljeval Milivoje Lazić. Zanesljivo pa ne gre za trajno rešitev.

Pri nekdanjem evropskem klubskem prvaku pospešeno iščejo novega rešitelja. Srbski mediji so precej usklajeni pri "preverjenih informacijah", da bo že v začetku prihodnjega tedna na vroči stol sedel slovenski strokovnjak Sašo Filipovski. Potrditve ali zanikanja nam ni uspelo dobiti.

Ljubljanski trener sicer že lep čas čaka na vrnitev na veliki trenerski oder. Nazadnje je v sezoni 2018/19 vodil Monacco, po razrešitvi z mesta šefa stroke pa je nato ostal na plačilnem seznamu omenjenega kluba. Pred tem je Filipovski, ki je pretekli mesec dopolnil 46 let, pečat pustil pri Banvitu in Stelmetu. Vodil je tudi rimski Virtus in Turow, kot pomočnik deloval pri moskovskem CSKA, medtem ko pa ga je najbolj zaznamovalo delo pri ljubljanski Olimpiji, kjer je bil tako pomočnik kot glavni trener.