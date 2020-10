Nerazpoložena Olimpija ni našla recepta za neporažene Italijane

Ljubljančani v Trentu niso našli recepta za neporaženo italijansko moštvo. V prvi četrtini, v kateri sta bili obe ekipi strelsko nerazpoloženi so dosegli zgolj 12 točk (15:12), do polčasa pa zgolj 22 (30:22). Tudi v nadaljevanju ljubljanska igra ni stekla, domačini so pred zadnjim delom vodili za 20 točk, prednost zvišali na +24 (58:34), na koncu so zmaji zaostanek sicer nekoliko omilili in izgubili z 52:61.

Pri zmagovalcih je največ točk, 14, dosegel Gary Browne, pri Olimpiji pa 13 Kendrick Perry, z eno manj je tekmo končal Jaka Blažič. Ljubljančani bodo v petem krogu naslednjo sredo, 28. oktobra, gostila grški Patras.