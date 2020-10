Konec karantene: Olimpija gosti Gran Canario

Zadnji teden so košarkarji Cedevite Olimpije preživeli oddaljeni od košarkarskih igrišč in košarkarskih žog. Z izjemo igralca, pri katerem je test na COVID-19, pokazal, da je okužen z virusom, ki kroji naš vsakdan, so vsi igralci v zadnjem tednu dni prestali tri testiranja na COVID-19. Pri vseh igralcih in članih strokovnega štaba je bil test vsakič negativen.

Eurocup, 1. krog: Skupina D: Torek, 13. oktober:

18.30 Cedevita Olimpija - Gran Canaria

19.00 Bursaspor - Promitheas Patras

19.00 Nanterre - Dolomiti Trento Lestvica: 1. Dolomiti Trento 2 tekmi - 4 točke

2. Gran Canaria 2 - 4

3. Bursaspor 2 - 3

4. Nanterre 2 - 3

5. Promitheas Patras 2 - 2

6. Cedevita Olimpija 2 - 1