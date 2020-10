Košarkarji Olimpije so se strgali z verige covid-19

Jaka Blažič in soigralci so pokazali odlično igro proti Gran Canarii in vknjižili prvo evropsko zmago v tej sezoni.

Jaka Blažič in soigralci so pokazali odlično igro proti Gran Canarii in vknjižili prvo evropsko zmago v tej sezoni. Foto: Grega Valančič / Sportida

V Stožicah je vendarle posijalo sonce po težkem obdobju, ki so ga košarkarji prestajali zaradi karantene, v kateri so se znašli zaradi pozitivnega primera. V obračunu tretjega kroga EuroCupa je bilo videti, da so lačni igre, s 84:68 so povozili špansko Gran Canario ter tako prišli do prve zmage v tej evropski sezoni.

Za košarkarje Cedevite Olimpije je bilo zadnjih deset dni mučno obdobje. Zaradi pozitivnega primera okužbe z novim koronavirusom so morali prav vsi v karanteno. Bentili so nad odločitvijo odgovornih v državi pri uveljavljanju ukrepov, saj je v tujini praksa povsem drugačna in lahko zdravi nemoteno trenirajo ter igrajo tekme.

Povrhu vsega so prav zaradi karantene izgubili obračun drugega kroga EuroCupa proti Bursasporju z 0:20, ker se niso pojavili na parketu. Pravilo v omenjenem tekmovanju namreč veleva, da lahko ekipa igra, če ima vsaj osem zdravih košarkarjev, Olimpija pa jih je imela. Če bi povsem do konca spoštovali predpisano karanteno, bi morali biti še nekaj ur vsi košarkarji doma. Tako bi spet za zeleno mizo z 0:20 izgubili še torkovo tekmo, a so kljub vsemu stopili na parket, saj so v tem tednu kar trikrat opravili teste, rezultati pa so bili vselej enaki – negativni, izjema je bil le pozitivni Alen Hodžić.

Dizel ogreli ob koncu prve četrtine

"V tem času ni bilo lahko. Smo športniki in želimo igrati. Ne pa, da se tekme končujejo za okroglo mizo. Pripravljali smo se na tekmo, kolikor smo se sploh lahko. Kar teden smo vse skupaj držali v sebi," je razlagal kapetan Jaka Blažič.

Željni igre in zmage so zakorakali v dvorano Stožice proti Gran Canarii. Sprva se je videlo, da so imeli nekaj težav, zlasti pri prostih metih, saj so zgrešili vseh prvih pet poskusov. Zato pa so pokazali voljo v obrambnih nalogah. Zlasti, ko je na semaforju pisalo 20:17 za goste iz Španije, ti so imeli nedavno prav tako s koronavirusom okuženega košarkarja, a so lahko nemoteno igrali.

Izkušeni Roko Ukić je v pravem trenutku zadel deset od skupno 14 točk in pomagal Olimpiji, da se odlepi od španskega predstavnika, ki v drugem polčasu ni več našel priključka. Foto: Grega Valančič / Sportida

Ljubljančani so jim za skoraj šest minut zavezali roke in po odlični igri veterana Roka Ukića (skupno 14 točk) povedli z 31:20. Kmalu ob začetku drugega polčasa so vodili že z lepo prednostjo 14 točk (46:32).

Četa Jurice Golemca se je strgala z verige in se bojevala vsak trenutek. Igra je bila organizirana, imela je rep ter glavo. Ključno je bilo, da je obramba še naprej delovala. Domači tako tekmecu niso dovolili, da bi razvil svojo.

Enosmerna cesta v Stožicah in velika zmaga Olimpije

Kot smo lahko pri Golemcu navajeni, od svojih izbrancev vedno zahteva nepopustljivo igro vse do konca. Ne zanima ga, kdo stoji nasproti. Prav vsakega nasprotnika želi zmleti, kar smo lahko spoznali še v časih, ko je delal kot trener Kopra Primorske in z obalnim predstavnikom ustvarjal čudeže.

Glavni trener Jurica Golemac je bil zadovoljen s predstavo svojih izbrancev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Košarkarji Olimpije se tako proti Špancem niso ustavljali, povečevali so naskok, ta je bil ob koncu tretje četrtine +17 (61:44). To je bil znak, da bo zmaga ostala v Sloveniji. V zadnjih desetih minutah se je prednost približevala že 30 točkam (76:48). Gostje so bili povsem ponižani in so po nedelji prejeli nov udarec, potem ko jih je Real Madrid v domačem prvenstvu na njihovih tleh zmlel z 90:65.

"To je za nas težek poraz. Moramo popraviti odnos v igri in zaigrati bolje na naslednji tekmi," je bil po tekmi razočaran košarkar španske ekipe Franco Ferrari.

Cedevita Olimpija se je z zmago (84:68) vrnila v igro za napredovanje v drugi del tega tekmovanja, v katerega bodo vstopila štiri najboljša moštva iz skupine šestih ekip.

"Od začetka smo dobro igrali obrambo. Ta je bil ključ naše zmage. Čestitam fantom in trenerjem za zmago. Nadaljujemo delo. Upam na dobro nadaljevanje," je po uspehu dejal Blažič, trener Golemac pa dodal: "Čestitke igralcem, ker jim je uspelo zmagati, potem ko so bili v nenavadnem položaju. V novem svetu so bili. Na tekmi so bili osredotočeni. Držali so se navodil. Sveži smo bili. Zmaga je pomembna. Pokazali smo značaj, željo po zmagi in ostali v igri za napredovanje."

Dvorana Stožice, brez gledalcev, sodniki: Foufis (Grčija), Racys (Litva), Hadžić (Hrvaška)



* Cedevita Olimpija: Perry 15, Hopkins 6 (0:2), Murić 2, Ukić 14 (3:4), Blažič 13 (0:3), Brown 12 (2:2), Jones 18 (3:3), Marinković 4.

* Gran Canaria: Wiley 15 (4:5), Ferrari 5, Okoye 7, Albicy 8, Dimsa 9, Shurna 6 (1:1), Santana 3, Burjanadze 4, Costello 6 (3:4), Beiran 5 (1:2).* Prosti meti: Cedevita Olimpija 8:14, Gran Canaria 9:12.



* Met za tri točke: Cedevita Olimpija 10:28 (Perry 3, Blažič 3, Ukić 3, Jones), Gran Canaria 11:36 (Dimsa 3, Albicy 2, Wiley, Ferrari, Okoye, Shurna, Santana, Costello).



* Osebne napake: Cedevita Olimpija 17, Gran Canaria 17.* Pet osebnih: /.



